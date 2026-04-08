Парламентские выборы в Венгрии: почему они важны для Украины

Уже вскоре, 12 апреля, в Венгрии состоятся парламентские выборы. В состав Национального собрания — однопалатного парламента страны — должны избрать 199 депутатов. Для формирования правительства партия или коалиция должна получить не менее 100 мандатов.

Новини.LIVE рассказывают, какие партии являются основными кандидатами на этих парламентских выборах.

Кто баллотируется на выборах в Венгрии

Главным кандидатом от нынешней власти является партия Fidesz ("Фидес — Венгерский гражданский союз"), которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан. Он находится у власти с 2010 года и известен критикой Европейского Союза и дружбой с российским диктатором Владимиром Путиным. Орбан в основном имеет наибольшую поддержку среди старшего населения и сельских районов.

Главным оппонентом Орбана стал бывший представитель власти, который возглавил новую политическую силу Tisza ("Партия уважения и свободы") Петер Мадьяр. Он выступает за борьбу с коррупцией, реформирование государственных институтов и восстановление тесного сотрудничества с ЕС. Основная поддержка: городские районы, молодежь, проевропейские избиратели.

Еще одним известным кандидатом является представительница либеральной оппозиции и одна из ключевых фигур партии Demokratikus Koalíció ("Демократическая коалиция") Клара Добрев. Она тоже сосредоточена на проевропейском курсе и имеет поддержку среди городского электората.

Читайте также:

Среди кандидатов и праворадикальная политическая сила Mi Hazánk ("Наша Родина"), которую возглавляет Ласло Тороцкаи. Он известен своим заявлением о том, что если война в Украине закончится потерей Украиной своей государственности, то Венгрия претендует на Закарпатье.

Кроме того, такие партии как Momentum, MSZP (социалисты), LMP (зеленые) и частично Jobbik отступили, чтобы не "распылять голоса". Итак, главными оппонентами можно считать Орбана и Мадьяра.

Чем выборы в Венгрии важны для Украины

Парламентские выборы в Венгрии 2026 года имеют прямое влияние на Украину. От этого голосования будет зависеть, поддержит ли Венгрия Украину в войне и санкциях против РФ.

Орбан и его партия уже много лет критикуют часть санкций против России и пытаются балансировать между позицией ЕС и Москвой. Если он одержит победу, то Украина может получить меньше оружия, а РФ — меньше ограничений.

Мадьяр со своей Tisza Party позиционируют себя как проевропейская и реформаторская сила. Он обещает поддерживать санкции против России и оказывать помощь в рамках НАТО. Именно поэтому эти выборы имеют стратегическое значение для Украины.

Как писали Новини.LIVE, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Орбан действует в интересах Кремля, блокируя решения, важные для Украины. Кроме того, союзником Путина, по словам президента является Беларусь, Китай и Северная Корея.

В связи с частым блокированием Венгрией санкций против РФ, американские сенаторы инициируют введение санкций против представителей этой страны. Кто именно из венгерских чиновников попадет под ограничения, должна определить администрация Трампа.