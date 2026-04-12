В Угорщині фіксують рекордну явку на виборах: проголосували 75%

Вибори в Угорщині.

В Угорщині зафіксували рекордну явку на парламентських виборах. Свої голоси віддали вже майже 75% виборців. Після 20:00 стартує підрахунок голосів.

Про це повідомляє Telex у неділю, 12 квітня, передає Новини.LIVE.

Станом на 20.10 в Угорщині закрилися виборчі дільниці, незабаром розпочнеться підрахунок голосів.

Явка у виборчих дільницях за 30 хвилин до закриття. Фото: скриншот

Вибори в Угорщині

Участь в голосуванні взяли 74,2% громадян. Зокрема, у Будапешті проголосували 77,18% виборців, що становить близько 981,3 тисячі осіб. Водночас під час виборів 2022 року явка становила менш як 63%.

Явка на виборах в Угорщині. Фото: Telex

За попередньою інформацією лідирує партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Водночас найнижча явка у селах, на які премʼєр Віктор Орбан робив ставку.

Виборчі округи в Угорщині. Фото: Telex

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Telex, у виборах проголосували Віктор Орбан та лідер партії "Тиса" Петер Мадяр. Відомо, що чинний премʼєр дотримується курсу на зближення з Росією та відомий критикою ЄС. Його головний опонент Мадяр зосередив кампанію на внутрішніх проблемах — економіці та корупції.

А 11 квітня, у Будапешті відбувся мітинг проти Віктора Орбана. Люди вигукували антиурядові гасла, серед яких "Росіяни, йдіть додому".

Раніше американський лідер Дональд Трамп повідомив, що готовий допомоги Угорщині у випадку перемоги Орбана. За його словами, Вашингтон зацікавлений у стабільних партнерах у Європі.

