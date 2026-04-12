Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Угорщині фіксують рекордну явку на виборах: проголосували 75%

В Угорщині фіксують рекордну явку на виборах: проголосували 75%

Ua ru
Дата публікації: 12 квітня 2026 19:54
Вибори в Угорщині. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

В Угорщині зафіксували рекордну явку на парламентських виборах. Свої голоси віддали вже майже 75% виборців. Після 20:00 стартує підрахунок голосів.

Про це повідомляє Telex у неділю, 12 квітня, передає Новини.LIVE.

Станом на 20.10 в Угорщині закрилися виборчі дільниці, незабаром розпочнеться підрахунок голосів. 

Явка у виборчих дільницях за 30 хвилин до закриття. Фото: скриншот

Участь в голосуванні взяли 74,2% громадян. Зокрема, у Будапешті проголосували 77,18% виборців, що становить близько 981,3 тисячі осіб. Водночас під час виборів 2022 року явка становила менш як 63%.

Явка на виборах в Угорщині. Фото: Telex

За попередньою інформацією лідирує партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром.

Водночас найнижча явка у селах, на які премʼєр Віктор Орбан робив ставку.

Виборчі округи в Угорщині. Фото: Telex

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Telex, у виборах проголосували Віктор Орбан та лідер партії "Тиса" Петер Мадяр. Відомо, що чинний премʼєр дотримується курсу на зближення з Росією та відомий критикою ЄС. Його головний опонент Мадяр зосередив кампанію на внутрішніх проблемах — економіці та корупції.

А 11 квітня, у Будапешті відбувся мітинг проти Віктора Орбана. Люди вигукували антиурядові гасла, серед яких "Росіяни, йдіть додому".

Раніше американський лідер Дональд Трамп повідомив, що готовий допомоги Угорщині у випадку перемоги Орбана. За його словами, Вашингтон зацікавлений у стабільних партнерах у Європі.

Крім того, Новини.LIVE детально розповідали, які партії є основними кандидатами на парламентських виборах в Угорщині.

Угорщина вибори в Угорщині Петер Мадяр
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації