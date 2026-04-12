На виборах в Угорщині фіксують рекордну явку

Вибори в Угорщині.

У неділю, 12 квітня, в Угорщині проходять парламентські вибори. Свій голос вже віддали прем'єр-міністр країни Віктор Орбан та лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр. Явка на цих виборах стала рекордною.

Як проходять вибори в Угорщині

Віктор Орбан та Петер Мадяр вже проголосували на виборах в Угорщині. Чинний прем'єр на питання журналістів про те, чи може він назвати себе другом Путіна заявив, що він хоче мати дружні стосунки з усіма лідерами великих держав.

"Угорщина прагне дружніх відносин з лідерами всіх великих держав, і, на щастя, у нас багато друзів у світі", — заявив Орбан.

Орбан голосує на виборах.

За інформацією угорського опозиційного видання, до 11 ранку майже 38% виборців прийшли проголосувати. У Telex зазначають, що це на 7% вище за попередній рекорд.

Мадяр голосує на виборах.

Боротьба між Орбаном та Мадяром

Головна боротьба на парламентських виборах в Угорщині відбувається між двома партіями. Йдеться про "Фідес", яку очолює Віктор Орбан, а також "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра.

Віктор Орбан притримується позиції, яка передбачає посилення відносин з РФ. Він є політиком ультраправого направлення. Чинний прем'єр також відомий своєю критикою на адерсу ЄС.

Головним опонентом Орбана став Петер Мадяр. Він зосередив свою передвиборчу кампанію на внутрішніх проблемах Угорщини, зокрема, корупції та економіці. При цьому часто напередодні виборів на його мітингах лунав лозунг "Росіяни — додому".

Як повідомляли Новини.LIVE, напередодні виборів Віктора Орбана підтримав прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Він публічно побажав колезі успіху. Крім того, Фіцо відзначив політичну позицію Орбана.

Водночас 11 квітня у столиці Угорщини пройшов мітинг. У ньому взяли участь понад сто тисяч людей. Натовп вийшов на протест проти чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Також ми писали про те, що американський лідер Дональд Трамп зробив заяву щодо Угорщини. Він заявив, що США готові надати країні економічну підтримку. Йдеться про можливу співпрацю в разі збереження влади прем'єр-міністра Віктора Орбана.