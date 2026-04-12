Фіцо підтримав кандидатуру Орбана напередодні виборів в Угорщині

Фіцо підтримав кандидатуру Орбана напередодні виборів в Угорщині

Дата публікації: 12 квітня 2026 07:46
Фіцо підтримав кандидатуру Орбана напередодні виборів в Угорщині
Роберт Фіцо. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив підтримку угорському колезі напередодні парламентських виборів в Угорщині. Він публічно побажав Віктор Орбану успіху та відзначив його політичну позицію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву політика в X.

Фіцо підтримав Орбана перед виборами

Глава уряду Словаччини заявив, що уважно стежитиме за перебігом парламентських виборів в Угорщині, навіть перебуваючи з візитом у В'єтнамі.

Фіцо наголосив на важливості двосторонніх відносин між Братиславою та Будапештом. За його словами, разом із Орбаном вони докладають значних зусиль для розвитку партнерства між країнами.

"Разом ми вкладаємо значні зусилля у розвиток високоякісних дружніх відносин між нашими країнами та забезпечення понадстандартного становища для національних меншин", — написав він.

Читайте також:

Він також відкрито підтримав прем'єр-міністра Угорщини, побажавши йому досягнення поставлених цілей.

"Я бажаю Віктору Орбану, щоб усі його політичні цілі були досягнуті на парламентських виборах. Протягом моєї довгої політичної кар’єри я ніколи не зустрічав такого сильного захисника суверенітету та національних інтересів своєї країни, як угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан", — написав Фіцо.

Роберт Фіцо підтримав Віктора Орбана на виборах
Заява Роберта Фіцо. Фото: скриншот з X

Як повідомляли Новини.LIVE, парламентські вибори в Угорщин відбудуться у неділю, 12 квітня. Напередодні голосування стало відомо, що опозиція, яку очолює Петер Мадяр, випереджає Орбана на 20%.

Крім того, стало відомо, що 11 квітня у Будапешті пройшла акція протесту проти чинного прем'єра Угорщини. Тисячі людей вийшли на вулиці із закликами проти політики Орбана.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
Реклама

