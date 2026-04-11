Проти Орбана: у Будапешті відбувся багатотисячний мітинг

Концерт-мітинг проти Орбана в Будапешті. Фото: Associated Press

У суботу, 11 квітня, у столиці Угорщини Будапешті пройшов мітинг. Напередодні парламентських виборів, які мають відбутися 12 квітня, понад сто тисяч людей вийшли на протест проти чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана. Натовп складався переважно з молоді, яка вигукувала антиурядові гасла, зокрема "Росіяни, йдіть додому!"

Про це повідомляє Associated Press, передає Новини.LIVE.

Люди зібралися на центральній площі та прилеглих вулицях. Відбувся мітинг-концерт, під час якого глядачів закликали голосувати проти партії "Фідес", яку представляє Віктор Орбан.

Концерт тривав сім годин. Упродовж цього часу понад 50 артистів співали пісні, у яких виражали свою незгоду з націоналістично-популістським урядом. Організатор заходу "Рух громадського опору" наголосив, що кожна пісня, яка прозвучить на концерті, буде "критичною для корумпованого режиму" та має "продемонструвати виборцям, що епоха безкарності закінчилася".

Згідно з даними опитувань, головним суперником партії Орбана є правоцентристська партія "Тиса" на чолі з лідером Петером Мадяром. Опозиція наразі випереджає "Фідес" приблизно на 10% і має реальні шанси на перемогу на виборах.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Дональда Трампа повідомляв, що президент США готовий надати Угорщині економічну підтримку. Йдеться про співпрацю країн. Таке можливо, якщо чинний угорський прем'єр-міністр Орбан збереже владу.

Також Новини.LIVE з посиланням на результати опитувань дослідницького центру Median писав, що опозиція суттєво випереджає коаліцію Орбана. Станом на 7 квітня розрив між політичними силами становив понад 20%. Лідер опозиційної партії Петер Мадяр виступає з антикорупційною програмою та закликає до тісної співпраці з ЄС.