Против Орбана: в Будапеште состоялся многотысячный митинг: в Будапеште состоялся многотысячный митинг

Концерт-митинг против Орбана в Будапеште. Фото: Associated Press

В субботу, 11 апреля, в столице Венгрии Будапеште прошел митинг. Накануне парламентских выборов, которые должны состояться 12 апреля, более ста тысяч человек вышли на протест против действующего премьер-министра Виктора Орбана. Толпа состояла преимущественно из молодежи, которая выкрикивала антиправительственные лозунги, в частности "Россияне, идите домой!"

Об этом сообщает Associated Press, передает Новини.LIVE.

Митинг против Орбана

Люди собрались на центральной площади и прилегающих улицах. Состоялся митинг-концерт, во время которого зрителей призвали голосовать против партии "Фидес", которую представляет Виктор Орбан.

Концерт длился семь часов. В течение этого времени более 50 артистов пели песни, в которых выражали свое несогласие с националистически-популистским правительством. Организатор мероприятия "Движение общественного сопротивления" отметил, что каждая песня, которая прозвучит на концерте, будет "критической для коррумпированного режима" и должна "продемонстрировать избирателям, что эпоха безнаказанности закончилась".

Согласно данным опросов, главным соперником партии Орбана является правоцентристская партия "Тиса" во главе с лидером Петером Мадяром. Оппозиция сейчас опережает "Фидес" примерно на 10% и имеет реальные шансы на победу на выборах.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Дональда Трампа сообщал, что президент США готов оказать Венгрии экономическую поддержку. Речь идет о сотрудничестве стран. Такое возможно, если действующий венгерский премьер-министр Орбан сохранит власть.

Также Новини.LIVE со ссылкой на результаты опросов исследовательского центра Median писал, что оппозиция существенно опережает коалицию Орбана. По состоянию на 7 апреля разрыв между политическими силами составлял более 20%. Лидер оппозиционной партии Петер Мадьяр выступает с антикоррупционной программой и призывает к тесному сотрудничеству с ЕС.