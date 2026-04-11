Против Орбана: в Будапеште состоялся многотысячный митинг: в Будапеште состоялся многотысячный митинг

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Против Орбана: в Будапеште состоялся многотысячный митинг

Против Орбана: в Будапеште состоялся многотысячный митинг

Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 23:59
Концерт-митинг против Орбана в Будапеште. Фото: Associated Press

В субботу, 11 апреля, в столице Венгрии Будапеште прошел митинг. Накануне парламентских выборов, которые должны состояться 12 апреля, более ста тысяч человек вышли на протест против действующего премьер-министра Виктора Орбана. Толпа состояла преимущественно из молодежи, которая выкрикивала антиправительственные лозунги, в частности "Россияне, идите домой!"

Об этом сообщает Associated Press, передает Новини.LIVE.

Митинг против Орбана

Люди собрались на центральной площади и прилегающих улицах. Состоялся митинг-концерт, во время которого зрителей призвали голосовать против партии "Фидес", которую представляет Виктор Орбан.

Концерт длился семь часов. В течение этого времени более 50 артистов пели песни, в которых выражали свое несогласие с националистически-популистским правительством. Организатор мероприятия "Движение общественного сопротивления" отметил, что каждая песня, которая прозвучит на концерте, будет "критической для коррумпированного режима" и должна "продемонстрировать избирателям, что эпоха безнаказанности закончилась".

Согласно данным опросов, главным соперником партии Орбана является правоцентристская партия "Тиса" во главе с лидером Петером Мадяром. Оппозиция сейчас опережает "Фидес" примерно на 10% и имеет реальные шансы на победу на выборах.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Дональда Трампа сообщал, что президент США готов оказать Венгрии экономическую поддержку. Речь идет о сотрудничестве стран. Такое возможно, если действующий венгерский премьер-министр Орбан сохранит власть.

Также Новини.LIVE со ссылкой на результаты опросов исследовательского центра Median писал, что оппозиция существенно опережает коалицию Орбана. По состоянию на 7 апреля разрыв между политическими силами составлял более 20%. Лидер оппозиционной партии Петер Мадьяр выступает с антикоррупционной программой и призывает к тесному сотрудничеству с ЕС.

митинг Венгрия Виктор Орбан выборы в Венгрии
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации