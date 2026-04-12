Фицо поддержал кандидатуру Орбана накануне выборов в Венгрии

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку венгерскому коллеге накануне парламентских выборов в Венгрии. Он публично пожелал Виктор Орбану успеха и отметил его политическую позицию.

Глава правительства Словакии заявил, что будет внимательно следить за ходом парламентских выборов в Венгрии, даже находясь с визитом во Вьетнаме.

Фицо отметил важность двусторонних отношений между Братиславой и Будапештом. По его словам, вместе с Орбаном они прилагают значительные усилия для развития партнерства между странами.

"Вместе мы вкладываем значительные усилия в развитие высококачественных дружеских отношений между нашими странами и обеспечение сверхстандартного положения для национальных меньшинств", — написал он.

Он также открыто поддержал премьер-министра Венгрии, пожелав ему достижения поставленных целей.

"Я желаю Виктору Орбану, чтобы все его политические цели были достигнуты на парламентских выборах. В течение моей долгой политической карьеры я никогда не встречал такого сильного защитника суверенитета и национальных интересов своей страны, как венгерский премьер-министр Виктор Орбан", — написал Фицо.

Заявление Роберта Фицо. Фото: скриншот с X

Как сообщали Новини.LIVE, парламентские выборы в Венгрии состоятся в воскресенье, 12 апреля. Накануне голосования стало известно, что оппозиция, которую возглавляет Петер Мадьяр, опережает Орбана на 20%.

Кроме того, стало известно, что 11 апреля в Будапеште прошла акция протеста против действующего премьера Венгрии. Тысячи людей вышли на улицы с призывами против политики Орбана.