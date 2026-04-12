На выборах в Венгрии фиксируют рекордную явку

Выборы в Венгрии. Фото: Reuters

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии проходят парламентские выборы. Свой голос уже отдали премьер-министр страны Виктор Орбан и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Явка на этих выборах стала рекордной.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Telex.

Как проходят выборы в Венгрии

Виктор Орбан и Петер Мадьяр уже проголосовали на выборах в Венгрии. Действующий премьер на вопрос журналистов о том, может ли он назвать себя другом Путина заявил, что он хочет иметь дружеские отношения со всеми лидерами великих держав.

"Венгрия стремится к дружеским отношениям с лидерами всех великих держав, и, к счастью, у нас много друзей в мире", — заявил Орбан.

Орбан голосует на выборах. Фото: Reuters

По информации венгерского оппозиционного издания, к 11 утра почти 38% избирателей пришли проголосовать. В Telex отмечают, что это на 7% выше предыдущего рекорда.

Мадьяр голосует на выборах. Фото: Reuters

Борьба между Орбаном и Мадьяром

Главная борьба на парламентских выборах в Венгрии происходит между двумя партиями. Речь идет о "Фидес", которую возглавляет Виктор Орбан, а также "Тиса" под руководством Петера Мадьяра.

Виктор Орбан придерживается позиции, которая предусматривает усиление отношений с РФ. Он является политиком ультраправого направления. Действующий премьер также известен своей критикой на адерсу ЕС.

Главным оппонентом Орбана стал Петер Мадьяр. Он сосредоточил свою предвыборную кампанию на внутренних проблемах Венгрии, в частности, коррупции и экономике. При этом часто накануне выборов на его митингах звучал лозунг "Русские — домой".

Как сообщали Новини.LIVE, накануне выборов Виктора Орбана поддержал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он публично пожелал коллеге успеха. Кроме того, Фицо отметил политическую позицию Орбана.

В то же время 11 апреля в столице Венгрии прошел митинг. В нем приняли участие более ста тысяч человек. Толпа вышла на протест против действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Также мы писали о том, что американский лидер Дональд Трамп сделал заявление относительно Венгрии. Он заявил, что США готовы оказать стране экономическую поддержку. Речь идет о возможном сотрудничестве в случае сохранения власти премьер-министра Виктора Орбана.

Ваша пробная версия Premium закончилась