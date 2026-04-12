Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На выборах в Венгрии фиксируют рекордную явку

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 13:10
Выборы в Венгрии. Фото: Reuters

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии проходят парламентские выборы. Свой голос уже отдали премьер-министр страны Виктор Орбан и лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Явка на этих выборах стала рекордной.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Telex.

Как проходят выборы в Венгрии

Виктор Орбан и Петер Мадьяр уже проголосовали на выборах в Венгрии. Действующий премьер на вопрос журналистов о том, может ли он назвать себя другом Путина заявил, что он хочет иметь дружеские отношения со всеми лидерами великих держав.

"Венгрия стремится к дружеским отношениям с лидерами всех великих держав, и, к счастью, у нас много друзей в мире", — заявил Орбан.

Орбан та Мадяр проголосували на виборах 12 квітня
Орбан голосует на выборах. Фото: Reuters

По информации венгерского оппозиционного издания, к 11 утра почти 38% избирателей пришли проголосовать. В Telex отмечают, что это на 7% выше предыдущего рекорда.

Мадьяр голосует на выборах. Фото: Reuters

Борьба между Орбаном и Мадьяром

Главная борьба на парламентских выборах в Венгрии происходит между двумя партиями. Речь идет о "Фидес", которую возглавляет Виктор Орбан, а также "Тиса" под руководством Петера Мадьяра.

Виктор Орбан придерживается позиции, которая предусматривает усиление отношений с РФ. Он является политиком ультраправого направления. Действующий премьер также известен своей критикой на адерсу ЕС.

Главным оппонентом Орбана стал Петер Мадьяр. Он сосредоточил свою предвыборную кампанию на внутренних проблемах Венгрии, в частности, коррупции и экономике. При этом часто накануне выборов на его митингах звучал лозунг "Русские — домой".

Как сообщали Новини.LIVE, накануне выборов Виктора Орбана поддержал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он публично пожелал коллеге успеха. Кроме того, Фицо отметил политическую позицию Орбана.

В то же время 11 апреля в столице Венгрии прошел митинг. В нем приняли участие более ста тысяч человек. Толпа вышла на протест против действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Также мы писали о том, что американский лидер Дональд Трамп сделал заявление относительно Венгрии. Он заявил, что США готовы оказать стране экономическую поддержку. Речь идет о возможном сотрудничестве в случае сохранения власти премьер-министра Виктора Орбана.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

выборы Венгрия политики
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации