В Венгрии фиксируют рекордную явку на выборах: проголосовали 75%

Выборы в Венгрии. Фото: REUTERS/Elisabeth Mandl

В Венгрии зафиксировали рекордную явку на парламентских выборах. Свои голоса отдали уже почти 75% избирателей. После 20:00 стартует подсчет голосов.

Об этом сообщает Telex в воскресенье, 12 апреля, передает Новини.LIVE.

По состоянию на 20.10 в Венгрии закрылись избирательные участки, вскоре начнется подсчет голосов.

Явка на избирательных участках за 30 минут до закрытия. Фото: скриншот

Выборы в Венгрии

Участие в голосовании приняли 74,2% граждан. В частности, в Будапеште проголосовали 77,18% избирателей, что составляет около 981,3 тысячи человек. В то же время во время выборов 2022 года явка составила менее 63%.

Явка на выборах в Венгрии. Фото: Telex

По предварительной информации лидирует партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

Читайте также:

В то же время самая низкая явка в селах, на которые премьер Виктор Орбан делал ставку.

Избирательные округа в Венгрии. Фото: Telex

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Telex, в выборах проголосовали Виктор Орбан и лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр. Известно, что действующий премьер придерживается курса на сближение с Россией и известен критикой ЕС. Его главный оппонент Мадьяр сосредоточил кампанию на внутренних проблемах — экономике и коррупции.

А 11 апреля, в Будапеште состоялся митинг против Виктора Орбана. Люди выкрикивали антиправительственные лозунги, среди которых "Россияне, идите домой".

Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что готов помощи Венгрии в случае победы Орбана. По его словам, Вашингтон заинтересован в стабильных партнерах в Европе.

