Орбан признал поражение на выборах и поздравил Мадьяра с победой

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo/Reuters

Несмотря на то, что подсчет голосов продолжается премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что победила оппозиционная партия "Тиса". Политик заявил, что результат хотя еще не окончательный, но уже очевиден. Также он поздравил лидера оппозиции Петера Мадяра.

Об этом глава венгерского правительства заявил во время обращения к избирателям, передает Новини.LIVE.

Реакция Орбана на победу оппозиции

Политик признал поражение и отметил, что уже поздравил партию-победительницу, и будет служить Венгрии и ее гражданам в оппозиции.

"Не знаем сейчас, что результаты выборов будут означать для судьбы нашей страны и нации — время покажет, но будем служить нашей стране даже в оппозиции. Бремя управления не лежит на наших плечах, поэтому наша задача сейчас — укрепить нашу громаду", — подчеркнул глава правительства.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на данные национальной избирательной комиссии Венгрии сообщал, что на выборах в парламент победила оппозиционная партия "Тиса". Она набрала 135 мандатов и получила конституционное большинство. Партия Орбана "Фидес" оказалась на втором месте.

Читайте также:

Більш ніж сто тисяч людей 11 квітня вийшли на протест проти прем'єр-міністра Віктора Орбана у Будапешті. Захід тривав понад сім годин.