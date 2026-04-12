Орбан визнав поразку на виборах і привітав Мадяра з перемогою

Віктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo/Reuters

Попри те, що підрахунок голосів ще триває прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що перемогла опозиційна партія "Тиса". Політик заявив, що результат хоча ще не остаточний, але вже очевидний. Також він привітав лідера опозиції Петера Мадяра.

Про це очільник угорського уряду заявив під час звернення до виборців, передає Новини.LIVE.

Реакція Орбана на перемогу опозиції

Політик визнав поразку й зазначив, що вже привітав партію-переможницю, і служитиме Угорщині та її громадянам в опозиції.

"Не знаємо зараз, що результати виборів означатимуть для долі нашої країни та нації — час покаже, але служитимемо нашій країні навіть в опозиції. Тягар управління не лежить на наших плечах, тому наше завдання зараз — зміцнити нашу громаду", — наголосив очільник уряду.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на дані національної виборчої комісії Угорщини повідомляв, що на виборах до парламенту перемогла опозиційна партія "Тиса". Вона набрала 135 мандатів і здобула конституційну більшість. Партія Орбана "Фідес" опинилася на другому місці.

Також Новини.LIVE з посиланням на Associated Press писав про концерт-мітинг у Будапешті. Понад сто тисяч людей 11 квітня вийшли на протест проти прем'єр-міністра Віктора Орбана. Захід тривав більш ніж сім годин.