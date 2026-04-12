Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Орбан визнав поразку на виборах і привітав Мадяра з перемогою

Орбан визнав поразку на виборах і привітав Мадяра з перемогою

Ua ru
Дата публікації: 12 квітня 2026 23:19
Віктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo/Reuters

Попри те, що підрахунок голосів ще триває прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що перемогла опозиційна партія "Тиса". Політик заявив, що результат хоча ще не остаточний, але вже очевидний. Також він привітав лідера опозиції Петера Мадяра.

Про це очільник угорського уряду заявив під час звернення до виборців, передає Новини.LIVE.

Реакція Орбана на перемогу опозиції

Політик визнав поразку й зазначив, що вже привітав партію-переможницю, і служитиме Угорщині та її громадянам в опозиції.

"Не знаємо зараз, що результати виборів означатимуть для долі нашої країни та нації — час покаже, але служитимемо нашій країні навіть в опозиції. Тягар управління не лежить на наших плечах, тому наше завдання зараз — зміцнити нашу громаду", — наголосив очільник уряду. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на дані національної виборчої комісії Угорщини повідомляв, що на виборах до парламенту перемогла опозиційна партія "Тиса". Вона набрала 135 мандатів і здобула конституційну більшість. Партія Орбана "Фідес" опинилася на другому місці.

Також Новини.LIVE з посиланням на Associated Press писав про концерт-мітинг у Будапешті. Понад сто тисяч людей 11 квітня вийшли на протест проти прем'єр-міністра Віктора Орбана. Захід тривав більш ніж сім годин.

Угорщина Віктор Орбан вибори в Угорщині
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації