Зеленський привітав Мадяра з перемогою над Орбаном
Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію "Тиса" з перемогою на парламентських виборах в Угорщині. Він дав зрозуміти, що Київ готовий до зустрічей і спільної роботи.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост глави держави в Telegram.
Що сказав Зеленський про перемогу Мадяра в Угорщині
"Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід", — заявив президент.
Зеленський наголосив, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма в Європі, і Київ готовий розвивати цю співпрацю з Угорщиною.
Він додав, що Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, зазначивши, що мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності.
"Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі", — резюмував Зеленський.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що за підрахунками понад 80% голосів партія "Тиса" здобуває перемогу та отримує конституційну більшість у парламенті. На цьому тлі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Угорщині б’ється європейське серце.
Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже визнав, що він і його партія "Фідас" програли. Він сказав, що хоч підрахунки ще не остаточні, але результат уже очевидний.
