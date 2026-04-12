Зеленський привітав Мадяра з перемогою над Орбаном

Зеленський привітав Мадяра з перемогою над Орбаном

Дата публікації: 12 квітня 2026 23:59
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію "Тиса" з перемогою на парламентських виборах в Угорщині. Він дав зрозуміти, що Київ готовий до зустрічей і спільної роботи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пост глави держави в Telegram.

Що сказав Зеленський про перемогу Мадяра в Угорщині

"Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід", — заявив президент.

Зеленський наголосив, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма в Європі, і Київ готовий розвивати цю співпрацю з Угорщиною.

Він додав, що Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, зазначивши, що мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності.

"Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі", — резюмував Зеленський.

Зеленський привітав Мадяра з перемогою на виборах. Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що за підрахунками понад 80% голосів партія "Тиса" здобуває перемогу та отримує конституційну більшість у парламенті. На цьому тлі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Угорщині б’ється європейське серце.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже визнав, що він і його партія "Фідас" програли. Він сказав, що хоч підрахунки ще не остаточні, але результат уже очевидний.

Володимир Зеленський Угорщина Петер Мадяр
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
