В Угорщині б'ється європейське серце: фон Дер Ляєн про результати виборів

Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Hollie Adams

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на попередні результати парламентських виборів Угорщини. За її словами, сьогодні в цій країні б'ється європейське серце.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на її пост у соцмережі Х.

Що сказала фон дер Ляєн про вибори в Угорщині

"Сьогодні ввечері в Угорщині серце Європи б'ється сильніше", — написала вона.

Зазначимо, що сьогодні в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Основними претендентами є опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра і партія "Фідас" чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Станом на 23:10 ЦВК Угорщини підрахувала вже 81,49% голосів. Мадяр і його сила, попередньо, забирають конституційну більшість. Зокрема, нинішні підрахунки говорять про таке:

за партію "Тиса" проголосували 68,84% виборців — що дорівнює 137 мандатам зі 199 (133 вже вважається конституційною більшістю);

за партію "Фідас" 27,64% — це 55 мандатів у парламенті.

ЦВК підрахувала 81,49% голосів в Угорщині. Фото: скріншот

До речі, Петер Мадяр написав у своєму Facebook, що його вже привітали з перемогою: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та інші.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що незважаючи на ще неповний підрахунок голосів, прем'єр Віктор Орбан уже визнав, що програв ці вибори. На цьому тлі він привітав свого опонента Петера Мадяра з перемогою.

Також ми писали, що сьогодні в Угорщині було зафіксовано історичну явку виборців. Майже до завершення голосування стало відомо, що голоси віддали майже 75% угорців, трохи пізніше була інформація, що явка становила 77,80%.