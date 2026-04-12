Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Угорщині б'ється європейське серце: фон Дер Ляєн про результати виборів

В Угорщині б'ється європейське серце: фон Дер Ляєн про результати виборів

Ua ru
Дата публікації: 12 квітня 2026 23:33
Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Hollie Adams

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на попередні результати парламентських виборів Угорщини. За її словами, сьогодні в цій країні б'ється європейське серце.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на її пост у соцмережі Х.

Що сказала фон дер Ляєн про вибори в Угорщині

"Сьогодні ввечері в Угорщині серце Європи б'ється сильніше", — написала вона.

Зазначимо, що сьогодні в неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Основними претендентами є опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра і партія "Фідас" чинного прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Станом на 23:10 ЦВК Угорщини підрахувала вже 81,49% голосів. Мадяр і його сила, попередньо, забирають конституційну більшість. Зокрема, нинішні підрахунки говорять про таке:

  • за партію "Тиса" проголосували 68,84% виборців — що дорівнює 137 мандатам зі 199 (133 вже вважається конституційною більшістю);
  • за партію "Фідас" 27,64% — це 55 мандатів у парламенті.
ЦВК підрахувала 81,49% голосів в Угорщині. Фото: скріншот

До речі, Петер Мадяр написав у своєму Facebook, що його вже привітали з перемогою: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та інші.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що незважаючи на ще неповний підрахунок голосів, прем'єр Віктор Орбан уже визнав, що програв ці вибори. На цьому тлі він привітав свого опонента Петера Мадяра з перемогою.

Також ми писали, що сьогодні в Угорщині було зафіксовано історичну явку виборців. Майже до завершення голосування стало відомо, що голоси віддали майже 75% угорців, трохи пізніше була інформація, що явка становила 77,80%.

вибори Угорщина Урсула фон дер Ляєн
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації