В Венгрии бьется европейское сердце: фон Дер Ляйен о результатах выборов

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Hollie Adams

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на предварительные результаты парламентских выборов Венгрии. По ее словам, сегодня в этой стране бьется европейское сердце.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

Что сказала фон дер Ляйен о выборах в Венгрии

"Сегодня вечером в Венгрии сердце Европы бьется сильнее", — написала она.

Отметим, что сегодня в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы. Основными претендентами являются оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра и партия "Фидас" действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По состоянию на 23:10 ЦИК Венгрии подсчитала уже 81,49% голосов. Мадяр и его сила, предварительно, забирают конституционное большинство. В частности, нынешние подсчеты говорят о следующем:

за партию "Тиса" проголосовали 68,84% избирателей — что равно 137 мандатом из 199 (133 уже считается конституционным большинство);

за партию "Фидас" 27,64% — это 55 мандатов в парламенте.

ЦИК подсчитала 81,49% голосов в Венгрии. Фото: скриншот

К слову, Петер Мадяр у себя в Facebook написал, что его уже поздравили с победой: премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте и другие.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что несмотря на еще неполный подсчет голосов, премьер Виктор Орбан уже признал, что проиграл эти выборы. На этом фоне он поздравил своего оппонента Петера Мадяра с победой.

Также мы писали, что сегодня в Венгрии была зафиксирована историческая явка избирателей. Почти к завершению голосования стало известно, что голоса отдали почти 75% венгров, чуть позже была информация, что явка составила 77,80%.