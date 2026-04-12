Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Венгрии бьется европейское сердце: фон Дер Ляйен о результатах выборов

В Венгрии бьется европейское сердце: фон Дер Ляйен о результатах выборов

Ua ru
Дата публикации 12 апреля 2026 23:33
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Hollie Adams

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на предварительные результаты парламентских выборов Венгрии. По ее словам, сегодня в этой стране бьется европейское сердце.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

Что сказала фон дер Ляйен о выборах в Венгрии

"Сегодня вечером в Венгрии сердце Европы бьется сильнее", — написала она.

Отметим, что сегодня в воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы. Основными претендентами являются оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра и партия "Фидас" действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По состоянию на 23:10 ЦИК Венгрии подсчитала уже 81,49% голосов. Мадяр и его сила, предварительно, забирают конституционное большинство. В частности, нынешние подсчеты говорят о следующем:

Читайте также:
  • за партию "Тиса" проголосовали 68,84% избирателей — что равно 137 мандатом из 199 (133 уже считается конституционным большинство);
  • за партию "Фидас" 27,64% — это 55 мандатов в парламенте.
ЦИК подсчитала 81,49% голосов в Венгрии. Фото: скриншот

К слову, Петер Мадяр у себя в Facebook написал, что его уже поздравили с победой: премьер Венгрии Виктор Орбан, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, генсек НАТО Марк Рютте и другие.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что несмотря на еще неполный подсчет голосов, премьер Виктор Орбан уже признал, что проиграл эти выборы. На этом фоне он поздравил своего оппонента Петера Мадяра с победой.

Также мы писали, что сегодня в Венгрии была зафиксирована историческая явка избирателей. Почти к завершению голосования стало известно, что голоса отдали почти 75% венгров, чуть позже была информация, что явка составила 77,80%.

выборы Венгрия Урсула фон дер Ляйен
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации