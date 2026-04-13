Мадяр закликав Орбана піти у відставку і пообіцяв посилити НАТО

Мадяр закликав Орбана піти у відставку і пообіцяв посилити НАТО

Дата публікації: 13 квітня 2026 04:10
Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Лідер партії "Тиса" Петер Мадяр, яка перемогла на виборах в Угорщині, закликав уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана негайно скласти повноваження і піти у відставку. Водночас він обіцяє зробити країну сильним союзником НАТО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію виступу Мадяра після виборів.

Що сказав Мадяр про Орбана і НАТО

Після того, як стали відомі майже остаточно результати виборів, за підсумками яких партія "Тиса" гарантовано отримає дві третини місць у парламенті, Мадяр вийшов до виборців і виступив із промовою. Маючи ці дані він запевнив прихильників, що його партія зможе "перезавантажити" Угорщину.

""Тиса" і Угорщина виграли вибори. З великим, величезним відривом. У нас буде дві третини в парламенті, і це дасть нам змогу провести легку трансформацію, яка також буде мирною", — сказав Мадяр.

Він висловив думку, що прем'єр Віктор Орбан, який програв вибори, повинен передати керівництво країною, не чекаючи того часу, коли ці процеси завершаться самі собою.

"Я закликаю уряд до відставки. Нам потрібен перехідний уряд. Закликаю уряд (Орбана — Ред.): потрібно покинути свій офіс", — заявив політик.

Крім того, він попросив урядовців уряду координувати свої дії з наступною владою, зазначимо, що якщо вони хочуть ухвалити рішення, то нехай дзвонять йому і радяться.

Петер Мадяр зробив ще деякі заяви. Зокрема, він пообіцяв зробити Угорщину сильним союзником ЄС і НАТО.

"Ми відновимо функціонування інститутів, що забезпечують демократію та її незалежність. Угорщина знову стане сильним союзником у Євросоюзі та НАТО", — наголосив він.

Також політик пообіцяв, що здійснив візит до Брюсселя, щоб розблокувати європейське фінансування, яке було заморожено за прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Кілька годин тому Новини.LIVE повідомляло, що ЦВК Угорщини підрахувала 97,35% голосів. З них 69,35% виборців віддали свої голоси партії "Тиса". Таким чином ця партія забирає 138 місць у парламенті зі 199 можливих. Тобто, трохи більше, ніж конституційна більшість.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський уже привітав Петера Мадяра з перемогою. Він додав, що Київ готовий до діалогу з Будапештом.

Угорщина Віктор Орбан Петер Мадяр
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
