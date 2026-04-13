Мадяр перемагає Орбана на виборах в Угорщині: результати голосування

Петер Мадяр. Фото: REUTERS/Marton Monus

У неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. За результатами підрахунку практично 100% перемогу на цих виборах здобула опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на сайт Національного виборчого бюро Угорщини (простіше кажучи ЦВК).

Хто здобув перемогу на виборах і який результат голосування

Станом на 00:50, ЦВК Угорщини підрахувала вже 97,35% голосів. Отримані результати говорять про те, що одна з партій забирає конституційну більшість у парламенті.

На даний момент ситуація виглядає наступним чином:

за партію "Тиса" Петера Мадяра проголосували 69,35% виборців , що означає, що політсила забирає 138 мандатів зі 199 можливих (133 вже вважається конституційною більшістю);

, що означає, що (133 вже вважається конституційною більшістю); за партію "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана голоси віддали 27,64% угорців — це всього 55 мандатів.

В Угорщині підрахували 97,35% голосів.

Що буде далі

Зазначимо, що після того, як Національне виборче бюро Угорщини оголосить остаточні підсумки голосування, новообраний парламент протягом 30 днів повинен буде зібратися на перше засідання.

Уже на цьому засіданні або ж пізніше президент, яким зараз є Тамаш Шуйок, повинен буде офіційно запропонувати кандидату нового прем'єр-міністра країни. Як правило, кандидатом стає лідер партії, що перемогла. Тобто в нинішній ситуації, ймовірно, йтиметься про Петера Мадяра.

Для того, щоб обрати прем'єра, необхідна проста більшість — тобто щонайменше 100 голосів зі 199 можливих. Як ми вже згадували вище, партія "Тиса" попередньо отримує конституційну більшість, що не має становити жодних проблем для обрання прем'єра.

Яка позиція Мадяра щодо України і не тільки

Варто сказати, що позиція Петера Мадяра щодо України вважається обережною, але не прямо проукраїнською. ЗМІ у своїх аналітичних розборах неодноразово писали, що навіть у разі перемоги Мадяра політика Будапешта радикально не зміниться.

При цьому від нього очікують часткового розвороту від лінії, яку проводив прем'єр Віктор Орбан. Йдеться не про повний розрив із Росією, а про більш нормальні відносини з ЄС і НАТО. Зокрема, припускається, що уряд Мадяра може зняти блокування допомоги Україні на рівні ЄС, а також посилити співпрацю з союзниками і збільшити оборонні витрати.

Однак перераховане вище не означає повну зміну позицій. Наприклад, у міграційній та українській політиці Мадяр має намір, частково або повністю, продовжують нинішній курс країни, але без тотальної конфронтації всередині ЄС.

При цьому Мадяр говорить про жорстку боротьбу з корупцією і "системні зміни". Йдеться, зокрема, про обмеження терміну повноважень прем'єр-міністра двома виборчими циклами.

Наразі ЗМІ поки що припускають, що Орбану та іншим високопоставленим політикам з його оточення варто очікувати звинувачень у корупції та держзраді.

Що ще відомо

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що президент України Володимир Зеленський уже привітав Петера Мадяра з перемогою на виборах. Український лідер сказав, що Київ готовий до діалогу з Будапештом.

Також ми писали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав свою поразку на виборах. Незважаючи на ще не остаточний підрахунок голосів, він сказав, що результат уже зрозумілий.