Мадяр побеждает Орбана на выборах в Венгрии: результаты голосования

Петер Мадяр.

В воскресенье, 12 апреля, в Венгрии прошли парламентские выборы. По результатам подсчета практически 100% победу на этих выборах одержала оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадяра.

Кто одержал победу на выборах и какой результат голосования

По состоянию на 00:50, ЦИК Венгрии подсчитала уже 97,35% голосов. Полученные результаты говорят о том, что одна из партий забирает конституционное большинство в парламенте.

На данный момент ситуация выглядит следующим образом:

за партию "Тиса" Петера Мадяра проголосовали 69,35% избирателей , что означает, что политсила забирает 138 мандатов из 199 возможных (133 уже считается конституционным большинством);

, что означает, что (133 уже считается конституционным большинством); за партию "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана голоса отдали 27,64% венгров — это всего 55 мандатов.

Что будет дальше

Отметим, что после того, как Национальное избирательное бюро Венгрии объявит окончательные итоги голосования, новоизбранный парламент в течение 30 дней должен будет собраться на первое заседание.

Уже на этом заседании или же позже президент, коим сейчас является Тамаш Шуйок, должен будет официально предложить кандидату нового премьер-министра страны. Как правило, кандидатом становится лидер победившей партии. То есть в нынешней ситуации, вероятно, речь будет идти о Петере Мадяре.

Для того, чтобы избрать премьера, необходимо простое большинство — то есть, минимум 100 голосов из 199 возможных. Как мы уже упоминали выше, партия "Тиса" предварительно получает конституционное большинство, что не должно составить никаких проблем для избрания премьера.

Какова позиция Мадяра по Украине и не только

Стоит сказать, что позиция Петера Мадяра по отношению к Украине считается осторожной, но не прям проукраинской. СМИ в своих аналитических разборах неоднократно писали, что даже в случае победа Мадяра политика Будапешта радикально не изменится.

При этом от него ожидают частичного разворота от линии, которую проводил премьер Виктор Орбан. Речь идет не о полном разрыве с Россией, а о более нормальных отношениях с ЕС и НАТО. В частности, допускается, что правительство Мадяра может снять блокировки помощи Украине на уровне ЕС, а также усилить сотрудничество с союзниками и увеличить оборонные расходы.

Однако вышеперечисленное не означает полную смену позиций. Например, в миграционной и украинской политике Мадяр намерен, частично или полностью, продолжают нынешний курс страны, но без тотальной конфронтации внутри ЕС.

При этом Мадяр говорит о жесткой борьбе с коррупцией и "системных изменениях". Речь, в том числе об ограничении срока полномочий премьер-министра двумя избирательными циклами.

На данный момент СМИ пока что предполагают, что Орбану и другим высокопоставленным политикам из его окружения стоит ожидать обвинений в коррупции и госизмене.

Что еще известно

Ранее Новини.LIVE сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил Петера Мадяра с победой на выборах. Украинский лидер сказал, что Киев готов к диалогу с Будапештом.

Также мы писали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал свое поражение на выборах. Несмотря на еще не окончательный подсчет голосов, он сказал, что результате уже понятен.