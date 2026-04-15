Чотири країни не підтримують вступ України до ЄС

Амбіції Урсули фон дер Ляєн щодо масштабного розширення ЄС натрапили на спротив впливових членів союзу, які не бажають виносити питання України на порядок денний найближчого саміту на Кіпрі. Париж, Берлін та Рим гальмують процес приєднання України і вимагають безумовного виконання всіх критеріїв, хоч країні в умовах війни вкрай важко, а то й неможливо виконати такі вимоги.

Деякі країни ЄС блокують прискорений вступ України

Як стало відомо з коментарів дев'яти дипломатів та високопосадовців для видання Politico, у Парижі, Берліні, Римі та Амстердамі наразі відсутній політичний апетит до обговорення розширення. Тож питання, яке планували розглянути на саміті в Нікосії пізніше цього місяця, ймовірно, буде просто виключене з порядку денного через неоднозначне ставлення лідерів.

Уряди побоюються, що прискорений вступ нових членів спровокує сплеск популізму та ксенофобії, подібний до того, що супроводжував приєднання Польщі у 2004 році. Тоді зокрема тривали дебати про "польського сантехніка", який нібито забере робочі місця у європейців, тож лідери вважають, що схожі претензії будуть й до українців.

Особливо гостра реакція виникла у Франції, де закон вимагає проведення загальнонаціонального референдуму для кожного нового розширення. Париж побоюється, що таке голосування зіграє на руку правому політику Джордану Барделлі напередодні виборів 2027 року.

Міністр-делегат Франції з європейських справ Бенджамін Хаддад наголосив, що процес має базуватися виключно на заслугах кандидатів і вимагає строгого дотримання правил для вступу в ЄС.

Цю позицію також підтримують Німеччина, Нідерланди та Італія, які наполягають на відсутності поблажок для України навіть попри війну та тиск, під яким перебувають Україна та Молдова. Як зазначив один із європейських дипломатів, попри небажання послаблювати позиції Володимира Зеленського, більшість держав-членів зараз не готові до предметних дебатів про розширення ЄС.

Ще одним аргументом перешкоджання вступу України до ЄС називають негативний досвід від роботи з Угорщиною. Будапешт, який приєднався до блоку у 2004 році, за часів Віктора Орбана неодноразово звинувачували у згортанні демократії та блокуванні стратегічних ініціатив, зокрема допомоги Києву.

В ЄС побоюються появи нових "троянських коней", які зможуть використовувати право вето для шантажу всієї спільноти. До того ж навіть перемога Петера Мад'яра в Угорщині не змінила ситуації: він уже заявив, що не має наміру прискорювати шлях України до Євросоюзу.

У схожій ситуації опинилась й Чорногорія: країна виконала майже всі умови, але застрягла на етапі підготовки мандату на приєднання через прихований спротив Франції та інших держав, які прагнуть переглянути загальні правила функціонування розширеного Євросоюзу.

Водночас у відповідь на ці виклики фон дер Ляєн пропонує скасувати принцип одностайності при ухваленні рішень, щоб позбавити окремі столиці можливості блокувати спільний рух блоку.

Як писав раніше Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що хоче, аби партнери ЄС надали чіткі терміни вступу України до союзу. Він зауважив, що вважає це рішення одним з дієвих пунктів гарантій безпеки. Крім того, Україна провела низку важливих реформ та активно працює над виконанням вимог навіть попри війну, але досі не має чітких сигналів від Брюсселя.

Разом з тим низка міністрів звернула увагу, що вступ до ЄС за прискореною схемою неможливий, бо деякі вимоги треба виконувати поступово, вони займають чималу кількість часу. Зокрема, лише в агросекторі є багато нововведень, які треба розробити з нуля.