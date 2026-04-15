Четыре страны не поддерживают вступление Украины в ЕС

Амбиции Урсулы фон дер Ляйен относительно масштабного расширения ЕС натолкнулись на сопротивление влиятельных членов союза, не желающих выносить вопрос Украины на повестку дня ближайшего саммита на Кипре. Париж, Берлин и Рим тормозят процесс присоединения Украины и требуют безусловного выполнения всех критериев, хотя стране в условиях войны крайне трудно, а то и невозможно выполнить такие требования.

Некоторые страны ЕС блокируют ускоренное вступление Украины

Как стало известно из комментариев девяти дипломатов и чиновников для издания Politico, в Париже, Берлине, Риме и Амстердаме пока отсутствует политический аппетит к обсуждению расширения. Поэтому вопрос, который планировали рассмотреть на саммите в Никосии позже в этом месяце, вероятно, будет просто исключен из повестки дня из-за неоднозначного отношения лидеров.

Правительства опасаются, что ускоренное вступление новых членов спровоцирует всплеск популизма и ксенофобии, подобный тому, что сопровождал присоединение Польши в 2004 году. Тогда в частности продолжались дебаты о "польском сантехнике", который якобы заберет рабочие места у европейцев, поэтому лидеры считают, что похожие претензии будут и к украинцам.

Особенно острая реакция возникла во Франции, где закон требует проведения общенационального референдума для каждого нового расширения. Париж опасается, что такое голосование сыграет на руку правому политику Джордану Барделли накануне выборов 2027 года.

Читайте также:

Министр-делегат Франции по европейским делам Бенджамин Хаддад подчеркнул, что процесс должен базироваться исключительно на заслугах кандидатов и требует строгого соблюдения правил для вступления в ЕС.

Эту позицию также поддерживают Германия, Нидерланды и Италия, которые настаивают на отсутствии поблажек для Украины даже несмотря на войну и давление, под которым находятся Украина и Молдова. Как отметил один из европейских дипломатов, несмотря на нежелание ослаблять позиции Владимира Зеленского, большинство государств-членов сейчас не готовы к предметным дебатам о расширении ЕС.

Еще одним аргументом препятствования вступлению Украины в ЕС называют негативный опыт от работы с Венгрией. Будапешт, который присоединился к блоку в 2004 году, во времена Виктора Орбана неоднократно обвиняли в сворачивании демократии и блокировании стратегических инициатив, в частности помощи Киеву.

В ЕС опасаются появления новых "троянских коней", которые смогут использовать право вето для шантажа всего сообщества. К тому же даже победа Петера Мадьяра в Венгрии не изменила ситуацию: он уже заявил, что не намерен ускорять путь Украины в Евросоюз.

В похожей ситуации оказалась и Черногория: страна выполнила почти все условия, но застряла на этапе подготовки мандата на присоединение из-за скрытого сопротивления Франции и других государств, стремящихся пересмотреть общие правила функционирования расширенного Евросоюза.

В то же время в ответ на эти вызовы фон дер Ляйен предлагает отменить принцип единогласия при принятии решений, чтобы лишить отдельные столицы возможности блокировать общее движение блока.

Как писал ранее Новини.LIVE, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что хочет, чтобы партнеры ЕС предоставили четкие сроки вступления Украины в союз. Он отметил, что считает это решение одним из действенных пунктов гарантий безопасности. Кроме того, Украина провела ряд важных реформ и активно работает над выполнением требований даже несмотря на войну, но до сих пор не имеет четких сигналов от Брюсселя.

Вместе с тем ряд министров обратили внимание, что вступление в ЕС по ускоренной схеме невозможно, потому что некоторые требования надо выполнять постепенно, они занимают немалое количество времени. В частности, только в агросекторе есть много нововведений, которые надо разработать с нуля.