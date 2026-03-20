Офіційно опубліковані всі умови для вступу україни в ЄС: подробиці детально

Україна отримала повний перелік орієнтирів за шістьма кластерами вступу до Євросоюзу. Із документа випливає, що без судової реформи, антикорупційного результату, сильної митниці, цифрової сумісності з ЄС і незалежних регуляторів євроінтеграція буде просто неможлива.

Новини.LIVE пояснить, що описано в документі з вимогами, який опублікувавнардеп Ярослав Железняк.

Які вимоги висунули в ЄС для євроінтеграції України

Оприлюднений документ про вступ України до ЄС має шість кластерів. Євросоюз прямо закладає три вимоги: Україна має ухвалити потрібні норми, створити або посилити інституції, які це виконуватимуть, і показати результат у цифрах, вироках, перевірках, штрафах та роботі системи в цілому.

Перший кластер "Основи"містить категорії, куди входять судова система, антикорупція, права людини, правоохоронна і безпекова сфера, статистика, держзакупівлі та фінансовий контроль. Зокрема ЄС спочатку хоче побачити, що в країні працюють базові правила держави.

Від України чекають кількох великих змін. Йдеться про чесний добір суддів і керівних органів суддівського врядування, перевірку доброчесності, заповнення вакансій, роботу Конституційного Суду без паралічу, новий адміністративний суд і цифровізацію правосуддя. Тобто ЄС хоче, щоб в Україні працювала судова система, якій можна довіряти.

ЄС вимагає якіснішої роботи антикорупційних органів в Україні

Друга ключова вимога у тому, що Україна має не просто зберегти антикорупційні органи а й посилити їх. Йдеться про відновлення і вдосконалення електронного декларування, захист викривачів, правила для лобізму, ширші повноваження для Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також про відчутний результат у справах топ-корупції. Тобто ЄС хоче бачити не лише органи, а й вироки, конфіскації та доведені справи.

Окрім того, у вимогах прописані вимоги до роботи регулятора ринку, окремий нагляд за державним аудитом, захисть споживачів, транскордонна охорона здоров'я та інтеграція в європейську платіжну інфраструктуру. Тобто бізнес-середовище в Україні має працювати так, щоб його можна було безболісно вбудувати у ринок ЄС.

Третій кластер містить умови та вимоги про конкурентоспроможність, цифровізацію, податки, економіку, освіту, науку і митний контроль. Україні потрібні сучасні цифрові системи, сумісні з європейськими, підвищення податків, якісна промислова політика і включення в освітній та науковий простір ЄС. Одна із ключових реформ в цьому кластері це реформа митниці і підключення її цифрових систем до європейського середовища.

Четвертий кластер стосується зеленого переходу, транспорту, енергетики та довкілля. Україна має рухатися до правил ЄС у транспортній інфраструктурі, енергетичному ринку, екологічній політиці та кліматичному регулюванні. Це означає, що влада України має створити незалежного енергетичного регулятора, запаси нафти, запровадити нові екологічні правила, сучасну політику щодо утилізації відходів, води, повітря і поступову підготовку до кліматичних вимог Євросоюзу.

П'ятий кластер охоплює ресурси, сільське господарство, харчову безпеку, регіональну політику і бюджет. Україна має навчитися працювати за тими ж правилами, які діють для агросектору та регіональних фондів ЄС. Це стосується аграрних реєстрів, контролю виплат, стандартів у харчовій безпеці, ветеринарних і фітосанітарних правил, а також здатності якісно планувати й адмініструвати кошти, які в майбутньому можуть надходити з європейських фондів.

Шостий кластер присвячений зовнішнім відносинам і безпеці. У ньому йдеться про експортний контроль, перевірку іноземних інвестицій, узгодження міжнародних угод, протидію незаконному обігу зброї та інші безпекові механізми. Це вимога, щоб Україна була вбудована не лише в економічну, а й у зовнішньополітичну та безпекову систему Євросоюзу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні потрібні чіткіші терміни євроінтеграції та просив назвати конкретну дату, коли це можливо. Проте, згодом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що чітких термінів вступу в ЄС Україна не може отримати, але похвалила владу за швидке впровадження потрібних реформ. Також в ЄС категорично відкинули ідею часткового членства України.

Загалом українські політики та країни-партнери позитивно оцінюють прагнення України до ЄС. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що влада робитиме усе можливе, щоб виконати всі вимоги за кластерами.

Водночас не всі країни ЄС позитивно ставляться до вступу України в Союз. Угорщина блокує будь-які рішення та голосування, що стосуються не лише євроінтеграції, а й пакетів допомоги та інших рішень на користь Києва.