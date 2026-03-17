Свириденко заявила про пакет умов для вступу України до ЄС

Свириденко заявила про пакет умов для вступу України до ЄС

Дата публікації: 17 березня 2026 10:45
Свириденко заявила про отримання пакету умов для вступу України до ЄС
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Фото: ОПУ

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що в Брюсселі українська делегація отримала від Європейського Союзу умови для вступу за останніми трьома переговорними кластерами. Після цього, за її словами, Україна вперше за всю історію має повний пакет умов, виконання яких є необхідними для руху до членства в ЄС.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Юлії Свириденко.

Юлія Свириденко, уточнила, що йдеться про кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток", кластер 4 "Зелений порядок денний та стале з'єднання" та кластер 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

Фактично йдеться про завершення передачі всіх умов, які Брюссель визначив для України в межах переговорного процесу.

"Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС – вперше в історії", — заявила Свириденко.

До цього, як нагадала глава уряду, українська сторона вже отримувала іншу частину умов для вступу. У грудні ЄС передав Києву бенчмарки за кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС", кластером 2 "Внутрішній ринок" і кластером 6 "Зовнішні відносини". Тепер, після отримання умов за трьома рештою блоками, вся переговорна рамка з боку Євросоюзу вже сформована повністю.

Прем'єр-міністерка наголосила, що подальший рух України до членства залежатиме вже від практичного виконання цих вимог.

"Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки – успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС. Уряд продовжить виконувати умови вступу — впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС", — повідомила Юлія Свириденко.

Окремо Свириденко повідомила, що документ, отриманий у Брюсселі, одразу передають до парламенту.

Водночас заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький повідомляв, що євроінтеграція України у секторі сільського господарства може бути проблематичним через стислі терміни.

Раніше Володимир Зеленський виступив із заявою, що Україні потрібні чіткіші терміни вступу до ЄС. На це згодом відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка пояснила, чому чіткого дедлайну вступу України до Євросоюзу не буде.

Пропонувалася й модель часткового членства України, але її більшість країн відкидають та наполягають на повноправному членстві у ЄС.

Тим часом не всі країни ЄС лояльні до вступу України. Як-от Угорщина, яка погрожує блокувати видачу кредита на 90 млрд євро та вступ до ЄС, якщо Україна не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
