Свириденко заявила о получении пакета условий для вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: ОПУ

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Брюсселе украинская делегация получила от Европейского Союза условия для вступления по последним трем переговорным кластерам. После этого, по ее словам, Украина впервые за всю историю имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для движения к членству в ЕС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Юлии Свириденко.

Юлия Свириденко, уточнила, что речь идет о кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", кластере 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение" и кластере 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Фактически речь идет о завершении передачи всех условий, которые Брюссель определил для Украины в рамках переговорного процесса.

"Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС - впервые в истории", — заявила Свириденко.

До этого, как напомнила глава правительства, украинская сторона уже получала другую часть условий для вступления. В декабре ЕС передал Киеву бенчмарки по кластеру 1 "Основы процесса вступления в ЕС", кластеру 2 "Внутренний рынок" и кластеру 6 "Внешние отношения". Теперь, после получения условий по трем остальным блокам, вся переговорная рамка со стороны Евросоюза уже сформирована полностью.

Премьер-министр подчеркнула, что дальнейшее движение Украины к членству будет зависеть уже от практического выполнения этих требований.

"Мы уверенно движемся по определенному евроинтеграционному пути. Следующие шаги - успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС. Правительство продолжит выполнять условия вступления - внедрять необходимые реформы, мероприятия и отчитываться перед ЕС", — сообщила Юлия Свириденко.

Отдельно Свириденко сообщила, что документ, полученный в Брюсселе, сразу передают в парламент.

В то же время заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщал, что евроинтеграция Украины в секторе сельского хозяйства может быть проблематичным из-за сжатых сроков.

Ранее Владимир Зеленский выступил с заявлением, что Украине нужны более четкие сроки вступления в ЕС. На это впоследствии отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая объяснила, почему четкого дедлайна вступления Украины в Евросоюз не будет.

Предлагалась и модель частичного членства Украины, но ее большинство стран отвергают и настаивают на полноправном членстве в ЕС.

Между тем не все страны ЕС лояльны к вступлению Украины. Например, Венгрия, которая угрожает блокировать выдачу кредита на 90 млрд евро и вступление в ЕС, если Украина не возобновит работу нефтепровода "Дружба".