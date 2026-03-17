Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Свириденко заявила о пакете условий для вступления Украины в ЕС

Свириденко заявила о пакете условий для вступления Украины в ЕС

Ua ru
Дата публикации 17 марта 2026 10:45
Свириденко заявила о получении пакета условий для вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Фото: ОПУ

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Брюсселе украинская делегация получила от Европейского Союза условия для вступления по последним трем переговорным кластерам. После этого, по ее словам, Украина впервые за всю историю имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для движения к членству в ЕС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Юлии Свириденко.

Реклама
Читайте также:

Украине дали исчерпывающий перечень условий для вступления в ЕС

Юлия Свириденко, уточнила, что речь идет о кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие", кластере 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое соединение" и кластере 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Фактически речь идет о завершении передачи всех условий, которые Брюссель определил для Украины в рамках переговорного процесса.

"Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС - впервые в истории", — заявила Свириденко.

До этого, как напомнила глава правительства, украинская сторона уже получала другую часть условий для вступления. В декабре ЕС передал Киеву бенчмарки по кластеру 1 "Основы процесса вступления в ЕС", кластеру 2 "Внутренний рынок" и кластеру 6 "Внешние отношения". Теперь, после получения условий по трем остальным блокам, вся переговорная рамка со стороны Евросоюза уже сформирована полностью.

Премьер-министр подчеркнула, что дальнейшее движение Украины к членству будет зависеть уже от практического выполнения этих требований.

"Мы уверенно движемся по определенному евроинтеграционному пути. Следующие шаги - успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС. Правительство продолжит выполнять условия вступления - внедрять необходимые реформы, мероприятия и отчитываться перед ЕС", — сообщила Юлия Свириденко.

Отдельно Свириденко сообщила, что документ, полученный в Брюсселе, сразу передают в парламент.

В то же время заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий сообщал, что евроинтеграция Украины в секторе сельского хозяйства может быть проблематичным из-за сжатых сроков.

Ранее Владимир Зеленский выступил с заявлением, что Украине нужны более четкие сроки вступления в ЕС. На это впоследствии отреагировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая объяснила, почему четкого дедлайна вступления Украины в Евросоюз не будет.

Предлагалась и модель частичного членства Украины, но ее большинство стран отвергают и настаивают на полноправном членстве в ЕС.

Между тем не все страны ЕС лояльны к вступлению Украины. Например, Венгрия, которая угрожает блокировать выдачу кредита на 90 млрд евро и вступление в ЕС, если Украина не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

Европейский союз Украина Юлия Свириденко евроинтеграция условия вступления в ЕС
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации