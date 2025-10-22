Лидеры ЕС, кроме Орбана, планируют открыть три кластера для Украины

Заседание Совета ЕС. Иллюстративное фото: Reuters

Лидеры 26 государств-членов ЕС планируют обсудить готовность Украины начать переговоры с Евросоюзом по трем ключевым кластерам. Это произойдет на саммите в Брюсселе, который состоится 23-24 октября.

Об этом сообщает Европейская правда.

Три кластера для Украины

На саммите Евросоюза 23-24 октября планируется принять решение, подтверждающее готовность и заслуги Украины для начала переговоров о вступлении в ЕС по трем из шести кластеров. Поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вероятно, выступит против этого, ожидается, что решение будет поддержано 26 лидерами других стран Евросоюза.

В своем решении Европейский Совет отметит, что Украина, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства, достигла существенного прогресса на пути к членству в ЕС. Кроме того, будет учтена оценка Еврокомиссии, которая подтверждает готовность к открытию кластеров "Основы", "Внутренний рынок" и "Внешние отношения".

Евросовет призовет Украину, Совет ЕС и Еврокомиссию продолжить работу над процессом присоединения на основе принципа заслуг.

Напомним, что Европейская комиссия планирует до конца 2025 года утвердить механизм репарационного кредита, который позволит Украине финансировать закупку вооружения.

В Европейском Союзе рассматривают новую процедуру вступления в блок. Так, новые страны могли бы присоединиться к блоку без полного права голоса.