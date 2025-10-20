Украина получит репарационный кредит на оружие - МИД Франции

Жан-Ноэль Барро. Фото: кадр из видео

Европейская комиссия планирует до конца 2025 года утвердить механизм репарационного кредита, который позволит Украине финансировать закупку вооружения. По словам французского министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро, кредит будет погашен за счет репараций, которые Россия должна уплатить Украине.

Такое заявление сделал Жан-Ноэль Барро на полях встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

Реклама

Читайте также:

ЕС готовит репарационный кредит для Украины

Французский министр отметил, что Еврокомиссия уже работает над созданием финансового механизма, который позволит Украине в течение трех лет закупать оружие для обороны. Барро подчеркнул, что новый кредитный инструмент будет привязан к будущим репарациям, которые должна выплатить Россия.

"В интересах Путина принять принцип немедленного прекращения огня, потому что время против него. В ближайшие недели мы предоставим Украине средства для защиты минимум на три года благодаря кредиту, который будет погашен благодаря репарациям, которые Россия выплатит Украине. Кредит, который позволит Украине оснастить себя оружием для защиты себя и, в частности, конечно, европейским оружием", — подчеркнул Барро.

По словам Барро, время работает против Кремля, а предоставление Украине кредита позволит ей укрепить свою оборону, в частности приобретя европейское вооружение.

Напомним, что американские ракеты Tomahawk способны наносить мощные удары по стратегическим объектам в глубине России, имеют большую скорость и несут больший боевой груз, чем беспилотники дальнего действия.

Ранее мы также информировали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями американской компании Raytheon — производителя систем противовоздушной обороны Patriot.