Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня ЄС надасть Україні репараційний кредит на три роки — МЗС Франції

ЄС надасть Україні репараційний кредит на три роки — МЗС Франції

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 23:36
Оновлено: 23:56
Україна отримає репараційний кредит на зброю — МЗС Франції
Жан-Ноель Барро. Фото: кадр із відео

Європейська комісія планує до кінця 2025 року затвердити механізм репараційного кредиту, який дозволить Україні фінансувати закупівлю озброєння. За словами французького міністра закордонних справ Жана-Ноеля Барро, кредит буде погашено за рахунок репарацій, які Росія має сплатити Україні.

Таку заяву зробив Жан-Ноель Барро на полях зустрічі глав МЗС ЄС у Люксембурзі.

Реклама
Читайте також:

ЄС готує репараційний кредит для України

Французький міністр зазначив, що Єврокомісія вже працює над створенням фінансового механізму, який дозволить Україні протягом трьох років закуповувати зброю для оборони. Барро підкреслив, що новий кредитний інструмент буде прив’язаний до майбутніх репарацій, які має виплатити Росія.

"В інтересах Путіна прийняти принцип негайного припинення вогню, бо час проти нього. Найближчими тижнями ми надамо Україні засоби для захисту щонайменше на три роки завдяки кредиту, який буде погашений завдяки репараціям, які Росія виплатить Україні. Кредит, який дозволить Україні оснастити себе зброєю для захисту себе і, зокрема, звісно, європейською зброєю", — наголосив Барро.

За словами Барро, час працює проти Кремля, а надання Україні кредиту дасть їй змогу зміцнити свою оборону, зокрема придбавши європейське озброєння.

Нагадаємо, що американські ракети Tomahawk здатні завдавати потужних ударів по стратегічних об’єктах у глибині Росії, мають більшу швидкість і несуть більший бойовий вантаж, ніж безпілотники дальньої дії.

Раніше ми також інформували, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками американської компанії Raytheon — виробника систем протиповітряної оборони Patriot.

Франція зброя кредити Єврокомісія ЄС
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації