Україна отримає репараційний кредит на зброю — МЗС Франції

Жан-Ноель Барро. Фото: кадр із відео

Європейська комісія планує до кінця 2025 року затвердити механізм репараційного кредиту, який дозволить Україні фінансувати закупівлю озброєння. За словами французького міністра закордонних справ Жана-Ноеля Барро, кредит буде погашено за рахунок репарацій, які Росія має сплатити Україні.

Таку заяву зробив Жан-Ноель Барро на полях зустрічі глав МЗС ЄС у Люксембурзі.

ЄС готує репараційний кредит для України

Французький міністр зазначив, що Єврокомісія вже працює над створенням фінансового механізму, який дозволить Україні протягом трьох років закуповувати зброю для оборони. Барро підкреслив, що новий кредитний інструмент буде прив’язаний до майбутніх репарацій, які має виплатити Росія.

"В інтересах Путіна прийняти принцип негайного припинення вогню, бо час проти нього. Найближчими тижнями ми надамо Україні засоби для захисту щонайменше на три роки завдяки кредиту, який буде погашений завдяки репараціям, які Росія виплатить Україні. Кредит, який дозволить Україні оснастити себе зброєю для захисту себе і, зокрема, звісно, європейською зброєю", — наголосив Барро.

За словами Барро, час працює проти Кремля, а надання Україні кредиту дасть їй змогу зміцнити свою оборону, зокрема придбавши європейське озброєння.

