Вступление Украины в ЕС — Евросоюз планирует изменить правила членства

Владимир Зеленский с европейскими лидерами. Фото: ОПУ

В Европейском Союзе рассматривают новую процедуру вступления в блок. Так, новые страны могли бы присоединиться к блоку без полного права голоса.

Об этом сообщает Politico.

Реклама

Читайте также:

Правила вступления в ЕС изменятся

Издание сообщает, что изменения правил вступления в ЕС сейчас находятся на ранней стадии и должны быть одобрены всеми странами, которые являются членами. Идея заключается в том, что новые члены получат полные права после того, как ЕС реформирует свои механизмы, чтобы усложнить отдельным странам возможность ветировать общие решения.

По данным анонимных чиновников, которые общались с Politico, ожидается, что такие изменения смягчат позицию действующих членов ЕС, которые блокируют вступление новых кандидатов. В качестве примера привели Венгрию, которая блокирует вступление Украины.

"Будущие члены обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в большинстве сфер политики. Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС", — заявил председатель комитета по европейским делам Бундестага Германии Антон Гофрайтер.

Отмечается, что сейчас это неофициальное решение и оно на уровне неофициальных обсуждений между странами ЕС и Еврокомиссией. Если же соответствующее предложение примут, то новые страны смогут стать членами ЕС на более гибких условиях, без пересмотра основных договоров ЕС, что некоторые правительства считают нецелесообразным.

Напомним, недавно Виктор Орбан сделал циничное заявление относительно вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что Будапешт не обязан поддерживать Киев.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что Венгрия остается единственной страной, которая сопротивляется вступлению Украины в Евросоюз.