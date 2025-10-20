Вступ України в ЄС — Євросоюз планує змінити правила членства

Володимир Зеленський з європейськими лідерами. Фото: ОПУ

У Європейському Союзі розглядають нову процедуру вступу до блоку. Так, нові країни могли б приєднатися до блоку без повного права голосу.

Про це повідомляє Politico.

Правила вступу до ЄС зміняться

Видання повідомляє, що зміни правил до вступу в ЄС зараз перебувають на ранній стадії та мають бути схвалені всіма країнами, які є членами. Ідея полягає в тому, що нові члени отримають повні права після того, як ЄС реформує свої механізми, аби ускладнити окремим країнам можливість ветувати загальні рішення.

За даними анонімних чиновників, які спілкувалися з Politico, очікується, що такі зміни пом'якшать позицію чинних членів ЄС, які блокують вступ нових кандидатів. Як приклад, навели Угорщину, яка блокує вступ України.

"Майбутні члени зобов’язані відмовитися від права вето доти, доки не буде реалізовано ключові інституційні реформи, як-от запровадження кваліфікованої більшості в більшості сфер політики. Розширення не повинно сповільнюватися блокуванням реформ окремими державами-членами ЄС", — заявив голова комітету з європейських справ Бундестагу Німеччини Антон Гофрайтер.

Зазначається, що зараз це неофіційне рішення і воно на рівні неофіційних обговорень між країнами ЄС та Єврокомісією. Якщо ж відповідну пропозицію ухвалять, то нові країни зможуть стати членами ЄС на більш гнучких умовах, без перегляду основних договорів ЄС, що деякі уряди вважають недоцільним.

Нагадаємо, нещодавно Віктор Орбан зробив цинічну заяву щодо вступу України до ЄС. Він наголосив, що Будапешт не зобов'язаний підтримувати Київ.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що Угорщина залишається єдиною країною, яка чинить опір вступу України до Євросоюзу.