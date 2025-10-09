Відео
Головна Новини дня Зеленський сказав, хто заважає Україні вступити до ЄС

Зеленський сказав, хто заважає Україні вступити до ЄС

Дата публікації: 9 жовтня 2025 10:51
Вступ України до ЄС гальмує Угорщина — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент Володимир Зеленський заявив, що переважна більшість держав-членів Європейського Союзу підтримують вступ України до ЄС, і наразі лише Угорщина залишається єдиною країною, яка чинить опір цьому процесу. За його словами, позиція Будапешта пов’язана не з євроінтеграційними питаннями, а з внутрішньополітичними міркуваннями прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це він повідомив журналістам "РБК-Україна".

Читайте також:

За вступ України до ЄС виступають практично всі країни союзу, окрім Угорщини

Володимир Зеленський зазначив, що 26 країн підтримують вступ України до ЄС. Водночас глава держави зазначив, що позиція Угорщини зумовлена передвиборчою кампанією Орбана, який побудував свою політичну стратегію на протистоянні з Брюсселем. Президент пояснив, що нині Європейський Союз став головною темою для угорського прем’єра, який намагається утримати свій електорат через критику рішень ЄС.

"Причина тільки одна — вибори в Угорщині майбутні. І саме Європейський Союз — цей напрям є головним тригером для передвиборчої кампанії чинного прем'єр-міністра в Угорщині. Він базує свою передвиборчу програму на тому, що, в принципі, критикує все, що Євросоюз пропонує", — заявив Зеленський.

Як ЄС може "обійти" позицію Угорщини

На думку президента, зняття блокування з боку Будапешта може відбутися двома шляхами. Насамперед це зміна механізму ухвалення рішень у самому ЄС, який дозволив би більшості держав підтримувати ключові рішення без необхідності одностайного голосування. Зеленський зазначив, що така можливість уже обговорюється в кулуарах Євросоюзу.

"До цього треба йти. Наприклад, нещодавно я зустрічався з премʼєр-міністром Нідерландів. Це одна з найважливіших тем, про яку ми говорили", — сказав Зеленський.

Другий шлях, за його словами, — це вплив партнерів на позицію угорського прем’єра через політичні або економічні важелі. Водночас Зеленський підкреслив, що ЄС традиційно з обережністю ставиться до реформування власних процедур, тому цей процес може бути тривалим.

Президент також нагадав, що Україна продовжує працювати над виконанням усіх вимог Євросоюзу та розраховує до кінця року завершити підготовку за шістьма кластерами, необхідними для переговорів про вступ.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому не хоче підтримувати вступ України до ЄС. Окрім того, він зробив цинічну заяву про війну, яку розв'язала Росія. 

Раніше у Нідерландах прокоментували, як ставляться до євроінтеграції України

