Головна Новини дня Орбан знайшов причину, щоб блокувати вступ України до ЄС

Орбан знайшов причину, щоб блокувати вступ України до ЄС

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 22:01
Орбан пояснив, чому Угорщина блокує вступ України до ЄС
Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан знайшов причину, щоб блокувати вступ України до Європейського Союзу. За його словами, країна буде це робити, щоб не воювати з Росією.

Про це Віктор Орбан сказав в ефірі радіо Kossuth.

Читайте також:

Вступ України до ЄС

"Угорці не хочуть бути в Європейському Союзі разом з українцями. Я з цим повністю згоден, адже якщо ти в союзі з кимось, то розділяєш їхню долю", — заявив Орбан.

За його словами, Україна — країна з дуже складною долею. Він запитав, чому Угорщина повинна розділяти її. 

"У нас є своя доля, яка набагато легша, ніж у українців… Нам їх шкода, ми їм співчуваємо. Вони героїчно борються… Але ми не хочемо розділяти їхню долю. Вони живуть поруч з російською державою і постійно воюють з росіянами. Ми не можемо цього змінити", — наголосив Орбан.

Премʼєр Угорщини каже, що хоче позбавити свою країну від перебування в одному союзі з Україною, бо в іншому випадку угорцям доведеться воювати з росіянами. За його словами, його народ не хоче вмирати за Україну.

"Рано чи пізно доведеться відправляти солдатів, якщо ви перебуваєте у союзі з кимось, а вони нападуть. І ми не хочемо вмирати за молодь, ми не хочемо вмирати за Україну", — додав Орбан.

Зазначимо, нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга наголошував, що українська та європейська безпека неподільні. За його словами, важливо будувати стратегії на цьому розумінні. Крім того, премʼєр Польщі Дональд Туск наголошував, що війна в Україні — це війна усіх країн НАТО.

Угорщина є членом ЄС, серед цінностей якого:

  • повага до людської гідності;
  • свобода;
  • демократія;
  • повага до права людини.

Внаслідок цього країна розділяє їх, а Україна щодня бореться за них проти Росії.

Нагадаємо, Орбан заявив, що Росія вже нібито виграла війну в Україні. За його словами, "вже все вирішено".

Крім того, український лідер Володимир Зеленський прокоментував спроби Угорщини блокувати вступ до ЄС.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
