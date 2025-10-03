Видео
Главная Новости дня Орбан нашел причину, чтобы блокировать вступление Украины в ЕС

Орбан нашел причину, чтобы блокировать вступление Украины в ЕС

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 22:01
Орбан объяснил, почему Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС
Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нашел причину, чтобы блокировать вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, страна будет это делать, чтобы не воевать с Россией.

Об этом Виктор Орбан сказал в эфире радио Kossuth.

Читайте также:

Вступление Украины в ЕС

"Венгры не хотят быть в Европейском Союзе вместе с украинцами. Я с этим полностью согласен, ведь если ты в союзе с кем-то, то разделяешь их судьбу", — заявил Орбан.

По его словам, Украина — страна с очень сложной судьбой. Он спросил, почему Венгрия должна разделять ее.

"У нас есть своя судьба, которая гораздо легче, чем у украинцев... Нам их жаль, мы им сочувствуем. Они героически борются... Но мы не хотим разделять их судьбу. Они живут рядом с российским государством и постоянно воюют с россиянами. Мы не можем этого изменить", — подчеркнул Орбан.

Премьер Венгрии говорит, что хочет избавить свою страну от пребывания в одном союзе с Украиной, потому что в противном случае венграм придется воевать с россиянами. По его словам, его народ не хочет умирать за Украину.

"Рано или поздно придется отправлять солдат, если вы находитесь в союзе с кем-то, а они нападут. И мы не хотим умирать за молодежь, мы не хотим умирать за Украину", — добавил Орбан.

Отметим, что недавно глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул, что украинская и европейская безопасность неделимы. По его словам, важно строить стратегии на этом понимании. Кроме того, премьер Польши Дональд Туск подчеркнул, что война в Украине — это война всех стран НАТО.

Венгрия является членом ЕС, среди ценностей которого:

  • уважение к человеческому достоинству;
  • свобода;
  • демократия;
  • уважение к правам человека.

В результате страна разделяет их, а Украина ежедневно борется за них против России.

Напомним, Орбан заявил, что Россия уже якобы выиграла войну в Украине. По его словам, "уже все решено".

Кроме того, украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал попытки Венгрии блокировать вступление в ЕС.

Европейский союз война Венгрия Украина Виктор Орбан Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
