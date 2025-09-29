Видео
Видео

Главная Новости дня Сибига рассказал, как странам ЕС противостоять России

Сибига рассказал, как странам ЕС противостоять России

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 19:39
Провокации РФ в странах Европы - Сибига рассказал, как защититься от РФ
Андрей Сибига. Фото: РБК Украина

Страны Европы должны не бояться Россию, а быть решительными и демонстрировать сильную позицию. Украинская и европейская безопасность неделимы.

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига во время Варшавского форума по безопасности в понедельник, 29 сентября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Украинская и европейская безопасность неделимы, — Сибига

"Вы спрашиваете, как бороться с российской агрессией? Не бояться быть решительными, демонстрировать сильную позицию. Украина доказала, как быть сильной в самые тяжелые времена", — рассказал он.

Сибига подчеркнул, что Украина уже идет к длительному миру.

"Надо забыть восприятие Украины как буферной зоны. Мы неотъемлемая часть европейской безопасности. Украинская и европейская безопасность неделимы. Важно строить стратегии на этом понимании", — добавил он.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что российское общество тоже ответственно за агрессию, потому что несмотря на зверства оккупантов, поддержка российского диктатора Владимира Путина выросла до более 70%.

"Они наращивают мощности через свой режим. Они могут быстро мобилизовать ресурсы. Надо признать, что Россия ведет с нами необъявленную войну. Они проводят гибридные атаки на нас в разных регионах. И они только будут усиливать и обострять это", — добавил министр.

Напомним, ранее Сибига сделал страшное предупреждение относительно ЗАЭС.

Также глава МИД объяснил, почему самолеты РФ могли залететь в Европу.

Андрей Сибига Украина Европа война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
