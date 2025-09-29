Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сибіга розповів, як країнам ЄС протистояти Росії

Сибіга розповів, як країнам ЄС протистояти Росії

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 19:39
Провокації РФ у країнах Європи - Сибіга розповів, як захиститись від РФ
Андрій Сибіга. Фото: РБК Україна

Країни Європи мають не боятися Росію, а бути рішучими і демонструвати сильну позицію. Українська та європейська безпека неподільні.

Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму у понеділок, 29 вересня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Українська та європейська безпека неподільні, — Сибіга

"Ви питаєте, як боротися з російською агресією? Не боятися бути рішучими, демонструвати сильну позицію. Україна довела, як бути сильною у найважчі часи", — розповів він.

Сибіга наголосив, що Україна вже йде до тривалого миру.

"Треба забути сприйняття України як буферної зони. Ми невід'ємна частина європейської безпеки. Українська та європейська безпека неподільні. Важливо будувати стратегії на цьому розумінні", — додав він.

Крім того, очільник МЗС наголосив, що російське суспільство теж відповідальне за агресію, бо попри звірства окупантів, підтримка російського диктатора Володимира Путіна зросла до понад 70%. 

"Вони нарощують потужності через свій режим. Вони можуть швидко мобілізувати ресурси. Треба визнати, що Росія веде з нами неоголошену війну. Вони проводять гібридні атаки на нас у різних регіонах. І вони лише посилюватимуть і загострюватимуть це", — додав міністр.

Нагадаємо, раніше Сибіга зробив страшне попередження щодо ЗАЕС.

Також глава МЗС пояснив, чому літаки РФ могли залетіти в Європу.

Андрій Сибіга Україна Європа війна в Україні Росія
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації