Провокації РФ у країнах Європи - Сибіга розповів, як захиститись від РФ

Андрій Сибіга. Фото: РБК Україна

Країни Європи мають не боятися Росію, а бути рішучими і демонструвати сильну позицію. Українська та європейська безпека неподільні.

Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму у понеділок, 29 вересня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

"Ви питаєте, як боротися з російською агресією? Не боятися бути рішучими, демонструвати сильну позицію. Україна довела, як бути сильною у найважчі часи", — розповів він.

Сибіга наголосив, що Україна вже йде до тривалого миру.

"Треба забути сприйняття України як буферної зони. Ми невід'ємна частина європейської безпеки. Українська та європейська безпека неподільні. Важливо будувати стратегії на цьому розумінні", — додав він.

Крім того, очільник МЗС наголосив, що російське суспільство теж відповідальне за агресію, бо попри звірства окупантів, підтримка російського диктатора Володимира Путіна зросла до понад 70%.

"Вони нарощують потужності через свій режим. Вони можуть швидко мобілізувати ресурси. Треба визнати, що Росія веде з нами неоголошену війну. Вони проводять гібридні атаки на нас у різних регіонах. І вони лише посилюватимуть і загострюватимуть це", — додав міністр.

