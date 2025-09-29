Літаки РФ в повітряному просторі ЄС — що стало причиною

Андрій Сибіга на Варшавському безпековому форумі. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін вирішив, що подолав міжнародну ізоляцію. Саме це спонукало його вперше атакувати урядову будівлю та порушити повітряний простір ЄС.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на Варшавському безпековому форумі 29 вересня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Чому Путіна наважився порушити повітряний простір ЄС

"Путін вирішив, що подолав міжнародну ізоляцію, це спонукало його вперше атакувати урядову будівлю і порушити повітряний простір ЄС", — сказав Сибіга.

За його словами, Україна чекає на рішучі кроки від партнерів, аби купувати зброю у США та Європі. Міністр переконаний, що це буде дієвим інструментом і сильною відповіддю на ескалацію Росії.

Крім того, очільник МЗС заявив, що пропозиція Росії провести переговори у Москві є неприйнятно. Мовляв, Україна готова до зустрічі, але не на цій території, водночас її результатом має стати припинення вогню.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив про ризики від РФ. За його словами, порушення повітряного простору країн ЄС це не окремі інциденти.

Сьогодні на безпековому форумі у Варшаві низка країн висловила свою позицію щодо того, чи будуть вони збивати у своєму просторі повітряні цілі РФ. Відповідь дали Естонія, Фінляндія та Німеччина.