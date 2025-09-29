Відео
Україна
Пісторіус назвав умову, за якої Німеччина збиватиме дрони РФ

Пісторіус назвав умову, за якої Німеччина збиватиме дрони РФ

Ua en ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 13:27
Дрони РФ над країнами НАТО — за яких умова Німеччина збиватиме БпЛА
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів, коли його країна збиватиме російські дрони. За його словами, це буде у тому випадку, коли це нестиме реальні загрози.

Про це Борис Пісторіус заявив у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець на полях Варшавського безпекового форуму 29 вересня.

Читайте також:

Коли Німеччина збиватиме російські дрони

Пісторіус розповів, що Німеччина буде збиватиме російські дрони, якщо вони нестимуть загрозу країни. За його словами, все залежить від конкретної ситуації. 

"Це залежить від конкретної ситуації. Залежить, чи є це реальною загрозою нашій безпеці. Якщо є загроза, звісно, збиватимемо, але все залежить від ситуації", — пояснив міністр оборони.

Нагадаємо, раніше на це питання відповів президент Фінляндії Александр Стубб. За його словами, країна буде діяти за протоколами.

Також ЗМІ повідомляли, що у Німеччині дрони збиватимуть не тільки військові. Наразі розглядається питання, щоб залучити правоохоронців до захисту повітря країни.

Німеччина дрони Борис Пісторіус війна Росія загроза
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
