Дроны РФ над странами НАТО — при каких условиях Германия будет сбивать БпЛА

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS

Министр обороны Германии Борис Писториус ответил, когда его страна будет сбивать российские дроны. По его словам, это будет в том случае, когда это будет нести реальные угрозы.

Об этом Борис Писториус заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец на полях Варшавского форума по безопасности 29 сентября.

Когда Германия будет сбивать российские дроны

Писториус рассказал, что Германия будет сбивать российские дроны, если они будут нести угрозу стране. По его словам, все зависит от конкретной ситуации.

"Это зависит от конкретной ситуации. Зависит, является ли это реальной угрозой нашей безопасности. Если есть угроза, конечно, будем сбивать, но все зависит от ситуации", — пояснил министр обороны.

Напомним, ранее на этот вопрос ответил президент Финляндии Александр Стубб. По его словам, страна будет действовать по протоколам.

Также СМИ сообщали, что в Германии дроны будут сбивать не только военные. Сейчас рассматривается вопрос, чтобы привлечь правоохранителей к защите воздуха страны.