Правительство Германии хочет подписать закон, чтобы привлекать полицейских к сбитию дронов в небе страны

Полиция Германии. Иллюстративное фото: DW

В Германии сейчас рассматривают возможность, чтобы привлечь правоохранителей к защите воздуха страны от вражеских дронов. Полицейские должны помогать военным уничтожать беспилотники, если они угрожают городам.

Об этом сообщает ADR.

Согласно заявлению министра внутренних дел Александера Добриндта, правительство Германии собирается внести изменения в законодательство по вопросам авиационной безопасности. Эти изменения предоставят Вооруженным Силам (Бундесвер) официальные полномочия участвовать в противодействии беспилотникам, в частности предоставив право на уничтожение вражеских аппаратов.

Министр назвал рост случаев нарушения воздушного пространства Германии и соседних стран беспилотниками частью "постоянной гибридной угрозы".

Ранее сообщалось, что после резких заявлений Владимира Зеленского после вторжения венгерского дрона в Украину премьер Венгрии Виктор Орбан попросил, чтобы украинский президент "прекратил его преследовать". Также он упрекнул Украину, что без поддержки НАТО и ЕС Украина бы распалась.

А глава МИД РФ Лавров пригрозил НАТО и ЕС последствиями, если те собьют дроны в небе России. Он отверг обвинения в том, что беспилотники в небе Европы были российскими.