Главная Новости дня В Германии дроны будут сбивать не только военные — кто еще

В Германии дроны будут сбивать не только военные — кто еще

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 23:38
Правительство Германии хочет подписать закон, чтобы привлекать полицейских к сбитию дронов в небе страны
Полиция Германии. Иллюстративное фото: DW

В Германии сейчас рассматривают возможность, чтобы привлечь правоохранителей к защите воздуха страны от вражеских дронов. Полицейские должны помогать военным уничтожать беспилотники, если они угрожают городам.

Об этом сообщает ADR.

Читайте также:

Как полицейских Германии привлекут к антидроновой ПВО

Согласно заявлению министра внутренних дел Александера Добриндта, правительство Германии собирается внести изменения в законодательство по вопросам авиационной безопасности. Эти изменения предоставят Вооруженным Силам (Бундесвер) официальные полномочия участвовать в противодействии беспилотникам, в частности предоставив право на уничтожение вражеских аппаратов.

Министр назвал рост случаев нарушения воздушного пространства Германии и соседних стран беспилотниками частью "постоянной гибридной угрозы".

Ранее сообщалось, что после резких заявлений Владимира Зеленского после вторжения венгерского дрона в Украину премьер Венгрии Виктор Орбан попросил, чтобы украинский президент "прекратил его преследовать". Также он упрекнул Украину, что без поддержки НАТО и ЕС Украина бы распалась.

А глава МИД РФ Лавров пригрозил НАТО и ЕС последствиями, если те собьют дроны в небе России. Он отверг обвинения в том, что беспилотники в небе Европы были российскими.

Европейский союз Германия НАТО ПВО дроны
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
