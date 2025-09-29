Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Сибига сказал, что побудило РФ нарушить воздушное пространство ЕС

Сибига сказал, что побудило РФ нарушить воздушное пространство ЕС

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 17:23
Самолеты РФ в воздушном пространстве ЕС — что стало причиной
Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин решил, что преодолел международную изоляцию. Именно это побудило его впервые атаковать правительственное здание и нарушить воздушное пространство ЕС.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Почему Путина решился нарушить воздушное пространство ЕС

"Путин решил, что преодолел международную изоляцию, это побудило его впервые атаковать правительственное здание и нарушить воздушное пространство ЕС", — сказал Сибига.

По его словам, Украина ждет решительных шагов от партнеров, чтобы покупать оружие в США и Европе. Министр убежден, что это будет действенным инструментом и сильным ответом на эскалацию России.

Кроме того, глава МИД заявил, что предложение России провести переговоры в Москве неприемлемо. Мол, Украина готова к встрече, но не на этой территории, в то же время ее результатом должно стать прекращение огня.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о рисках от РФ. По его словам, нарушение воздушного пространства стран ЕС это не отдельные инциденты.

Сегодня на форуме по безопасности в Варшаве ряд стран выразил свою позицию относительно того, будут ли сбивать в своем пространстве воздушные цели РФ. Ответ дали Эстония, Финляндия и Германия.

Андрей Сибига самолеты ЕС война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации