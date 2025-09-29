Самолеты РФ в воздушном пространстве ЕС — что стало причиной

Сибига сказал, что побудило РФ нарушить воздушное пространство ЕС
Российский диктатор Владимир Путин решил, что преодолел международную изоляцию. Именно это побудило его впервые атаковать правительственное здание и нарушить воздушное пространство ЕС.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности 29 сентября, передает корреспондент Новини.LIVE.
Почему Путина решился нарушить воздушное пространство ЕС
"Путин решил, что преодолел международную изоляцию, это побудило его впервые атаковать правительственное здание и нарушить воздушное пространство ЕС", — сказал Сибига.
По его словам, Украина ждет решительных шагов от партнеров, чтобы покупать оружие в США и Европе. Министр убежден, что это будет действенным инструментом и сильным ответом на эскалацию России.
Кроме того, глава МИД заявил, что предложение России провести переговоры в Москве неприемлемо. Мол, Украина готова к встрече, но не на этой территории, в то же время ее результатом должно стать прекращение огня.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о рисках от РФ. По его словам, нарушение воздушного пространства стран ЕС это не отдельные инциденты.
Сегодня на форуме по безопасности в Варшаве ряд стран выразил свою позицию относительно того, будут ли сбивать в своем пространстве воздушные цели РФ. Ответ дали Эстония, Финляндия и Германия.
