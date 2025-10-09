Видео
Главная Новости дня Зеленский сказал, кто мешает Украине вступить в ЕС

Зеленский сказал, кто мешает Украине вступить в ЕС

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 10:51
Вступление Украины в ЕС тормозит Венгрия — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Президент Владимир Зеленский заявил, что подавляющее большинство государств-членов Европейского Союза поддерживают вступление Украины в ЕС, и пока только Венгрия остается единственной страной, которая сопротивляется этому процессу. По его словам, позиция Будапешта связана не с евроинтеграционными вопросами, а с внутриполитическими соображениями премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом он сообщил журналистам "РБК-Украина".

Читайте также:

За вступление Украины в ЕС выступают практически все страны союза, кроме Венгрии

Владимир Зеленский отметил, что 26 стран поддерживают вступление Украины в ЕС. В то же время глава государства отметил, что позиция Венгрии обусловлена предвыборной кампанией Орбана, который построил свою политическую стратегию на противостоянии с Брюсселем. Президент пояснил, что сейчас Европейский Союз стал главной темой для венгерского премьера, который пытается удержать свой электорат через критику решений ЕС.

"Причина только одна — выборы в Венгрии предстоящие. И именно Европейский Союз — это направление является главным триггером для предвыборной кампании действующего премьер-министра в Венгрии. Он базирует свою предвыборную программу на том, что, в принципе, критикует все, что Евросоюз предлагает", — заявил Зеленский.

Как ЕС может "обойти" позицию Венгрии

По мнению президента, снять блокировку со стороны Будапешта можно двумя путями. Прежде всего это изменение механизма принятия решений в самом ЕС, который позволил бы большинству государств поддерживать ключевые решения без необходимости единогласного голосования. Зеленский отметил, что такая возможность уже обсуждается в кулуарах Евросоюза.

"К этому надо идти. Например, недавно я встречался с премьер-министром Нидерландов. Это одна из важнейших тем, о которой мы говорили", — сказал Зеленский.

Второй путь, по его словам, это влияние партнеров на позицию венгерского премьера через политические или экономические рычаги. В то же время Зеленский подчеркнул, что ЕС традиционно с осторожностью относится к реформированию собственных процедур, поэтому этот процесс может быть длительным.

Президент также напомнил, что Украина продолжает работать над выполнением всех требований Евросоюза и рассчитывает до конца года завершить подготовку по шести кластерам, необходимым для переговоров о вступлении.

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объяснил, почему не хочет поддерживать вступление Украины в ЕС. Кроме того, он сделал циничное заявление о войне, которую развязала Россия.

Ранее в Нидерландах прокомментировали, как относятся к евроинтеграции Украины.

Владимир Зеленский Европейский союз переговоры Венгрия политики
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
