Україна
Європейські партнери планують відкрити три кластери для України

Європейські партнери планують відкрити три кластери для України

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 21:23
Оновлено: 21:23
Лідери ЄС, окрім Орбана, планують відкрити три кластери для України
Засідання Ради ЄС. Ілюстративне фото: Reuters

Лідери 26 держав-членів ЄС планують обговорити готовність України розпочати переговори з Євросоюзом за трьома ключовими кластерами. Це станеться на саміті в Брюсселі, який відбудеться 23–24 жовтня.

Про це повідомляє Європейська правда.

Читайте також:

Три кластери для України

На саміті Євросоюзу 23–24 жовтня планується прийняти рішення, що підтверджує готовність і заслуги України для початку переговорів про вступ до ЄС за трьома з шести кластерів. Оскільки прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, ймовірно, виступить проти цього, очікується, що рішення буде підтримане 26 лідерами інших країн Євросоюзу.

У своєму рішенні Європейська Рада зазначить, що Україна, незважаючи на надзвичайно складні обставини, досягла суттєвого прогресу на шляху до членства в ЄС. Крім того, буде врахована оцінка Єврокомісії, яка підтверджує готовність до відкриття кластерів "Основи", "Внутрішній ринок" та "Зовнішні відносини".

Єврорада закличе Україну, Раду ЄС та Єврокомісію продовжити роботу над процесом приєднання на основі принципу заслуг. 

Нагадаємо, що Європейська комісія планує до кінця 2025 року затвердити механізм репараційного кредиту, який дозволить Україні фінансувати закупівлю озброєння.

У Європейському Союзі розглядають нову процедуру вступу до блоку. Так, нові країни могли б приєднатися до блоку без повного права голосу. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
