Официально опубликованы все условия для вступления Украины в ЕС: подробности подробно

Украина получила полный перечень ориентиров по шести кластерам вступления в Евросоюз. Из документа следует, что без судебной реформы, антикоррупционного результата, сильной таможни, цифровой совместимости с ЕС и независимых регуляторов евроинтеграция будет просто невозможна.

Какие требования выдвинули в ЕС для евроинтеграции Украины

Обнародованный документ о вступлении Украины в ЕС имеет шесть кластеров. Евросоюз прямо закладывает три требования: Украина должна принять нужные нормы, создать или усилить институты, которые будут это выполнять, и показать результат в цифрах, приговорах, проверках, штрафах и работе системы в целом.

Первый кластер "Основы" содержит категории, куда входят судебная система, антикоррупция, права человека, правоохранительная сфера и сфера безопасности, статистика, госзакупки и финансовый контроль. В частности ЕС сначала хочет увидеть, что в стране работают базовые правила государства.

От Украины ждут нескольких больших изменений. Речь идет о честном отборе судей и руководящих органов судейского управления, проверке добропорядочности, заполнении вакансий, работе Конституционного Суда без паралича, новом административном суде и цифровизации правосудия. То есть ЕС хочет, чтобы в Украине работала судебная система, которой можно доверять.

ЕС требует более качественной работы антикоррупционных органов в Украине

Второе ключевое требование в том, что Украина должна не просто сохранить антикоррупционные органы, но и усилить их. Речь идет о восстановлении и совершенствовании электронного декларирования, защите обличителей, правилах для лоббизма, широких полномочиях для Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также об ощутимом результате по делам топ-коррупции. То есть ЕС хочет видеть не только органы, но и приговоры, конфискации и доказанные дела.

Кроме того, в требованиях прописаны требования к работе регулятора рынка, отдельный надзор за государственным аудитом, защита потребителей, трансграничное здравоохранение и интеграция в европейскую платежную инфраструктуру. То есть бизнес-среда в Украине должна работать так, чтобы ее можно было безболезненно встроить в рынок ЕС.

Третий кластер содержит условия и требования о конкурентоспособности, цифровизации, налогах, экономике, образовании, науке и таможенном контроле. Украине нужны современные цифровые системы, совместимые с европейскими, повышение налогов, качественная промышленная политика и включение в образовательное и научное пространство ЕС. Одна из ключевых реформ в этом кластере это реформа таможни и подключение ее цифровых систем к европейской среде.

Четвертый кластер касается зеленого перехода, транспорта, энергетики и окружающей среды. Украина должна двигаться к правилам ЕС в транспортной инфраструктуре, энергетическом рынке, экологической политике и климатическом регулировании. Это означает, что власти Украины должны создать независимого энергетического регулятора, запасы нефти, ввести новые экологические правила, современную политику по утилизации отходов, воды, воздуха и постепенную подготовку к климатическим требованиям Евросоюза.

Пятый кластер охватывает ресурсы, сельское хозяйство, пищевую безопасность, региональную политику и бюджет. Украина должна научиться работать по тем же правилам, которые действуют для агросектора и региональных фондов ЕС. Это касается аграрных реестров, контроля выплат, стандартов в пищевой безопасности, ветеринарных и фитосанитарных правил, а также способности качественно планировать и администрировать средства, которые в будущем могут поступать из европейских фондов.

Шестой кластер посвящен внешним отношениям и безопасности. В нем говорится об экспортном контроле, проверке иностранных инвестиций, согласовании международных соглашений, противодействии незаконному обороту оружия и других механизмах безопасности. Это требование, чтобы Украина была встроена не только в экономическую, но и во внешнеполитическую систему Евросоюза и систему безопасности.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны более четкие сроки евроинтеграции и просил назвать конкретную дату, когда это возможно. Однако, впоследствии президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что четких сроков вступления в ЕС Украина не может получить, но похвалила власть за быстрое внедрение необходимых реформ. Также в ЕС категорически отвергли идею частичного членства Украины.

В целом украинские политики и страны-партнеры положительно оценивают стремление Украины в ЕС. Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что власть будет делать все возможное, чтобы выполнить все требования по кластерам.

В то же время не все страны ЕС положительно относятся к вступлению Украины в Союз. Венгрия блокирует любые решения и голосования, касающиеся не только евроинтеграции, но и пакетов помощи и других решений в пользу Киева.