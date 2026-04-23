Зеленський: Україні потрібне виключно повноправне членство в ЄС

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне лише повноправного членства в Європейському Союзі. За його словами, жодні символічні чи проміжні формати інтеграції не відповідають інтересам держави. Він наголосив, що країна заслуговує на повну участь у ЄС з огляду на свій внесок у безпеку Європи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у четвер, 23 квітня.

Зеленський про вступ України до ЄС

Володимир Зеленський наголосив, що Україні не потрібне символічне членство в ЄС — лише повноправне.

Глава держави підкреслив, що Україна фактично захищає європейські цінності, причому робить це не формально, а ціною людських життів. Саме тому, за його словами, мова має йти про повноцінне членство, а не про умовні чи обмежені варіанти інтеграції.

Також президент звернув увагу, що на різних рівнях тривають обговорення можливих форматів взаємодії з ЄС. Водночас він закликав не розглядати ідеї так званого "символічного членства", оскільки вони не знаходять підтримки ні у влади, ні в українського суспільства.

Пояснюючи свою позицію, Зеленський зауважив:

"Україні не потрібне символічне членство в ЄС. Україна безумовно захищає Європу. І захищає Європу не символічно, а реально гинуть люди. Захищає всім чим може, своєю силою. Це всі визнають. Ми захищаємо спільні європейські цінності.

Я вважаю, що ми заслуговуємо на повноправне членство в Європейському Союзі. Безумовно, є виклики, є різні діалоги. Я знаю навіть на технічному рівні європейські інституції, а також деякі інституції в Україні, які займаються євроінтеграцією, обговорюють формати того чи іншого членства України в ЄС.

Я хотів би попередити передусім наші українські інституції, не шукайте, будь ласка, символічного членства в ЄС для України. Я це не підтримую, народ це не підтримує. Найголовніше, наші люди.

Нам достатньо вже символічних союзів. Будапештські меморандуми, символічні гарантії безпеки, НАТО, символічний шлях до НАТО. Ми заслуговуємо на повноправне членство в різних союзах. Безумовно, в Європейському Союзі".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський заявив, що більшість українців підтримують вступ до ЄС і очікують повноправного членства. Він застеріг від ідей проміжних або "другорядних" форматів інтеграції, наголосивши, що це може підірвати довіру суспільства. За його словами, затягування процесу вигідне Росії й шкодить євроінтеграційним прагненням України.

Новини.LIVE також писали, що раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна не погодиться на часткове або обмежене членство в ЄС. За його словами, держава чітко рухається до повноправної інтеграції. Він підкреслив, що позиція влади однозначна — жодних компромісних форматів членства.