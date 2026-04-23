Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський: Україні потрібне виключно повноправне членство в ЄС

Зеленський: Україні потрібне виключно повноправне членство в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 18:16
Зеленський: Україні потрібне виключно повноправне членство в ЄС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне лише повноправного членства в Європейському Союзі. За його словами, жодні символічні чи проміжні формати інтеграції не відповідають інтересам держави. Він наголосив, що країна заслуговує на повну участь у ЄС з огляду на свій внесок у безпеку Європи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у четвер, 23 квітня.

Зеленський про вступ України до ЄС

Володимир Зеленський наголосив, що Україні не потрібне символічне членство в ЄС — лише повноправне.

Глава держави підкреслив, що Україна фактично захищає європейські цінності, причому робить це не формально, а ціною людських життів. Саме тому, за його словами, мова має йти про повноцінне членство, а не про умовні чи обмежені варіанти інтеграції.

Також президент звернув увагу, що на різних рівнях тривають обговорення можливих форматів взаємодії з ЄС. Водночас він закликав не розглядати ідеї так званого "символічного членства", оскільки вони не знаходять підтримки ні у влади, ні в українського суспільства.

Читайте також:

Пояснюючи свою позицію, Зеленський зауважив:

"Україні не потрібне символічне членство в ЄС. Україна безумовно захищає Європу. І захищає Європу не символічно, а реально гинуть люди. Захищає всім чим може, своєю силою. Це всі визнають. Ми захищаємо спільні європейські цінності.

Я вважаю, що ми заслуговуємо на повноправне членство в Європейському Союзі. Безумовно, є виклики, є різні діалоги. Я знаю навіть на технічному рівні європейські інституції, а також деякі інституції в Україні, які займаються євроінтеграцією, обговорюють формати того чи іншого членства України в ЄС.

Я хотів би попередити передусім наші українські інституції, не шукайте, будь ласка, символічного членства в ЄС для України. Я це не підтримую, народ це не підтримує. Найголовніше, наші люди.

Нам достатньо вже символічних союзів. Будапештські меморандуми, символічні гарантії безпеки, НАТО, символічний шлях до НАТО. Ми заслуговуємо на повноправне членство в різних союзах. Безумовно, в Європейському Союзі".

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Володимир Зеленський заявив, що більшість українців підтримують вступ до ЄС і очікують повноправного членства. Він застеріг від ідей проміжних або "другорядних" форматів інтеграції, наголосивши, що це може підірвати довіру суспільства. За його словами, затягування процесу вигідне Росії й шкодить євроінтеграційним прагненням України.

Новини.LIVE також писали, що раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна не погодиться на часткове або обмежене членство в ЄС. За його словами, держава чітко рухається до повноправної інтеграції. Він підкреслив, що позиція влади однозначна — жодних компромісних форматів членства.

Володимир Зеленський Європейський союз євроінтеграція
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації