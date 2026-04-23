Понад 80% українців за ЄС: Зеленський попередив про ризики пауз

Президент Володимир Зеленський застеріг лідерів Євросоюзу від спроб нав'язати Україні статус "другосортного" члена або створення перехідних форматів інтеграції. Він наголосив, що переважна більшість українців бачать своє майбутнє виключно у повноправному членстві, а будь-які зволікання лише підігрують інтересам Кремля.

Про це Володимир Зеленський висловився в інтерв'ю Buitenhof, передає Новини.LIVE.

Зеленський висловився щодо пропозицій країн по вступу України в ЄС

Глава держави підкреслив, що Україна з її військовим та економічним потенціалом здатна суттєво посилити блок, проте скептицизм окремих країн та бюрократичні пастки можуть підірвати єврооптимізм українського суспільства.

Глава держави зауважив, що Київ не просить про винятки чи зміну загальних регламентів, а лише прагне конкретики у вимогах, які дозволять Україні вийти на один рівень із іншими країнами співдружності.

Президент наголосив на тому, що запит на вступ до ЄС є консолідованою волею українського народу, яка зараз перебуває на піку.

"Більшість, найбільша більшість нашої країни, це 80% плюс, це багато, хочуть бути в ЄС. За 2–3 роки Росія продовжить блокувати, використовуючи когось у ЄС, нас, і у нас буде 50%, хто підтримає ЄС. Не робіть цього", — застеріг Володимир Зеленський.

За словами гаранта, Україна готова до імплементації будь-якого законодавства та виконання всіх необхідних кроків, як це було зі статусом кандидата. Водночас він закликав партнерів не дивитися на Київ як на прохача, оскільки вигода для посилення союзу буде взаємною. Зеленський окремо наголосив, що країна не погодиться на обмежені безпекові гарантії чи "полегшені" версії статусу члена.

"Не давайте нам позицій типу ЄС-лайт або стаття 5, як з гарантіями безпеки. Будь ласка, будьте з нами чесними. Не давайте нам додаткових речей. Дивіться на нас як на рівну країну, і коли ми зміцнюємо вас, ви зміцнюєте нас", — підкреслював він.

Глава держави підсумував, що зволікання з боку Брюсселя або намагання штучно затягнути процес за допомогою лояльних до Москви сил усередині об'єднання може призвести до розчарування українців.

Раніше, як повідомляв Новини.LIVE, Андрій Сибіга наголосив, що Україна відкидає пропозиції часткового членства в ЄС. Окремо він заявив, що держава впроваджуватиме закони по іншій схемі і звертатиме увагу на їх доцільність для економіки.

У березні Україні надали повний перелік кластерів для вступу в ЄС. За документом держава має зробити низку реформ одразу в кількох сферах.

Тим часом в ЄС досі немає єдиного рішення щодо бачення України у складі союзу. Наразі чотири країни відкидають ідею приєднання нашої держави.