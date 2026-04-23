Более 80% украинцев за ЕС: Зеленский предупредил о рисках пауз

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский предостерег лидеров Евросоюза от попыток навязать Украине статус "второсортного" члена или создание переходных форматов интеграции. Он отметил, что подавляющее большинство украинцев видят свое будущее исключительно в полноправном членстве, а любые промедления лишь подыгрывают интересам Кремля.

Об этом Владимир Зеленский высказался в интервью Buitenhof, передает Новини.LIVE.

Зеленский высказался относительно предложений стран по вступлению Украины в ЕС

Глава государства подчеркнул, что Украина с ее военным и экономическим потенциалом способна существенно усилить блок, однако скептицизм отдельных стран и бюрократические ловушки могут подорвать еврооптимизм украинского общества.

Глава государства отметил, что Киев не просит об исключениях или изменении общих регламентов, а лишь стремится к конкретике в требованиях, которые позволят Украине выйти на один уровень с другими странами содружества.

Президент отметил, что запрос на вступление в ЕС является консолидированной волей украинского народа, которая сейчас находится на пике.

"Большинство, наибольшее большинство нашей страны, это 80% плюс, это много, хотят быть в ЕС. Через 2-3 года Россия продолжит блокировать, используя кого-то в ЕС, нас, и у нас будет 50%, кто поддержит ЕС. Не делайте этого", — предостерег Владимир Зеленский.

По словам гаранта, Украина готова к имплементации любого законодательства и выполнению всех необходимых шагов, как это было со статусом кандидата. В то же время он призвал партнеров не смотреть на Киев как на просителя, поскольку выгода для усиления союза будет взаимной. Зеленский отдельно подчеркнул, что страна не согласится на ограниченные гарантии безопасности или "облегченные" версии статуса члена.

"Не давайте нам позиций типа ЕС-лайт или статья 5, как с гарантиями безопасности. Пожалуйста, будьте с нами честными. Не давайте нам дополнительных вещей. Смотрите на нас как на равную страну, и когда мы укрепляем вас, вы укрепляете нас", — подчеркивал он.

Глава государства подытожил, что промедление со стороны Брюсселя или попытки искусственно затянуть процесс с помощью лояльных к Москве сил внутри объединения может привести к разочарованию украинцев.

Ранее, как сообщал Новини.LIVE, Андрей Сибига подчеркнул, что Украина отвергает предложения частичного членства в ЕС. Отдельно он заявил, что государство будет внедрять законы по другой схеме и обращать внимание на их целесообразность для экономики.

В марте Украине предоставили полный перечень кластеров для вступления в ЕС. По документу государство должно сделать ряд реформ сразу в нескольких сферах.

Между тем в ЕС до сих пор нет единого решения относительно видения Украины в составе союза. Сейчас четыре страны отвергают идею присоединения нашего государства.