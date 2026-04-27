Мерц допустил потерю территорий Украины в обмен на вступление в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц.

Украине может понадобиться признание потери части территорий для вступления в Европейский Союз. Такое мнение высказал канцлер Германии. В то же время он подчеркнул, что быстрое членство Украины в Евросоюзе пока нереалистично.

Мерц о членстве Украины в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что будущее мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать территориальные уступки со стороны Киева. По его словам, это может быть связано с дальнейшими перспективами европейской интеграции Украины.

Он отметил, что война в конце концов завершится договоренностями:

"Рано или поздно Украина подпишет соглашение о прекращении огня. Надеемся, что со временем — и мирный договор с Россией. Тогда, возможно, часть территории Украины перестанет принадлежать Украине".

Читайте также:

Мерц также предположил, что украинской власти придется объяснять такие решения обществу, в частности через референдум, одновременно связывая это с европейской перспективой:

"Если президент Владимир Зеленский хочет донести это до своего народа и заручиться его поддержкой, и для этого ему нужно провести референдум, то он должен одновременно сказать людям: "Я открыл для вас путь в Европу".

В то же время канцлер предостерег от ожиданий быстрого вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что страна не может присоединиться к Союзу во время войны и должна выполнить все необходимые критерии, включая реформы в сфере верховенства права.

По словам Мерца, даже ближайшие годы не являются реалистичными для членства:

"Зеленский выдвинул идею вступления в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года это нереалистично".

Как компромиссный вариант он предложил постепенное сближение с ЕС, в частности через участие Украины в институтах Евросоюза в статусе наблюдателя, что, по его словам, уже имеет поддержку среди части европейских лидеров.

Новини.LIVE информировали, что недавно Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС пока невозможно из-за действующих правил. В то же время в Евросоюзе ищут способы ускорить интеграцию Украины без их нарушения. Среди вариантов — участие Украины в саммитах ЕС без права голоса как промежуточный шаг.

Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стремится только к полноправному членству в ЕС. Он подчеркнул, что никакие промежуточные или символические форматы интеграции не отвечают интересам Украины. По его словам, государство заслуживает полного участия в Евросоюзе из-за своего вклада в безопасность Европы.