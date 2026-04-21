Зеленский назвал 4 страны, которых не хватает ЕС: среди них Украина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет стать членом Европейского Союза и уже сегодня усиливает его, прежде всего в сфере безопасности. По его мнению, по состоянию на сегодня безопасность является приоритетом для всех. Глава государства надеется, что представители ЕС не будут делать ошибок и наше государство станет частью европейского сообщества.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил в интервью телемарафону "Єдині новини".

Вступление Украины в ЕС

Зеленский видит усиление Европы через сотрудничество с другими мощными государствами. Он считает, что это союз таких стран: Норвегия, Великобритания, Турция и Украина. По словам президента, это четыре государства, которых не хватает Европейскому Союзу. Он подчеркнул, что Турция и Украина — это армия, сильнее российской, начиная с контроля Черного моря, заканчивая контролем воздушного пространства.

"Знаю, что есть вопросы, когда речь идет о Турции. Знаю, что Великобритания вышла из Европейского Союза. Знаю, что у Норвегии много различных форм и экономических связей с ЕС и тому подобное. Но все равно считаю, что эти четыре страны сделают ЕС сильнейшим союзом в мире с лучшей безопасностью в мире", — подчеркнул глава государства.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина не ищет альтернатив ЕС, а рассматривает такое сотрудничество как способ усиления самого Союза. По его убеждению, даже по отдельности эти четыре страны могут сформировать мощный альянс по безопасности.

Как сообщали Новини.LIVE, Германия, Франция, Нидерланды и Италия не поддерживают вступление Украины в ЕС. Правительства опасаются, что ускоренное вступление новых членов спровоцирует всплеск популизма и ксенофобии.

В то же время Кая Каллас заявляла, что не может назвать дату вступления Украины в ЕС. Чиновница отметила, что для ускорения этого процесса стоит работать как Украине, так и Евросоюзу.