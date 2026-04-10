Зеленский заявил, что ЕС нуждается в Украине и Турции в составе ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что европейский союз нуждается в расширении для того, чтобы иметь возможность противостоять российской агрессии. Глава государства подчеркнул, что присоединение Украины и Турции, а также Великобритании и Норвегии, значительно усилит позиции Европы.

Об этом украинский лидер заявил в интервью для подкаста The Rest Is Politics, передает Новини.LIVE.

Зеленский призвал к расширению ЕС ради безопасности Европы

Президент заявил, что в случае гипотетического выхода Соединенных Штатов Америки из НАТО безопасность Европы будет зависеть исключительно от ее собственных ресурсов. В то же время нынешний формат Европейского Союза, по его мнению, нуждается в расширении.

"Если Соединенные Штаты действительно задумываются над выходом из НАТО, то безопасность Европы будет основываться исключительно на Европейском Союзе. Но не в его нынешнем виде", — отметил глава государства.

Зеленский считает, что к ЕС должны присоединиться четыре ключевые страны — Великобритания, Украина, Турция и Норвегия, которые способны значительно укрепить обороноспособность региона.

"Я считаю, что Европейский Союз находится в ситуации, когда ему нужны дополнительные страны. Великобритания, Украина, Турция и Норвегия — это четыре сильные страны, которые являются частью Европы", — подчеркнул президент.

По его словам, военный потенциал этих государств в сочетании превышает возможности России, что является критически важным фактором сдерживания.

"Вместе армии Великобритании, Украины и Турции сильнее российской. Без Украины и Турции Европа не может сравниться с Россией", — подчеркнул он.

Президент также добавил, что такая коалиция позволила бы эффективно контролировать морские пространства, обеспечить защиту воздушного пространства и сформировать мощные сухопутные силы.

В то же время Зеленский акцентировал, что речь идет не о наступательных действиях, а об обеспечении безопасности на фоне роста военных амбиций России.

"Речь идет не о наступлении, ведь, когда Россия принимает решение иметь армию численностью 2,5 миллиона человек до 2030 года, Европа должна думать о безопасности и о том, как сохранить свою независимость", — заявил он.

Глава государства признал, что расширение ЕС может сопровождаться экономическими вызовами, в частности в сфере сельского хозяйства, однако подчеркнул приоритетность безопасности.

"Есть опасения относительно сельского хозяйства в случае с Турцией. Но со всем этим можно справиться, если экономика действительно сильная. Однако безопасность — на первом месте, а экономика — на втором. Не наоборот", — подытожил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал подход европейских стран к войне в Украине, заявив, что такая позиция ЕС затрудняет реализацию мирных инициатив США. Он также выразил убеждение, что при других обстоятельствах войну можно было бы завершить значительно раньше.

Кроме того, Зеленский отметил, что сейчас страна не имеет достаточно надежных гарантий безопасности. Ранее глава государства говорил о том, что членство в ЕС способствовало бы этому.