Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Орбан заявил, что ЕС блокирует мирные инициативы Трампа по Украине

Орбан заявил, что ЕС блокирует мирные инициативы Трампа по Украине

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 17:54
Орбан заявил, что ЕС блокирует мирные инициативы Трампа по Украине
Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал позицию европейских стран относительно войны в Украине и заявил, что она препятствует мирным инициативам США. По его мнению, война могла бы завершиться значительно раньше.

Соответствующее заявление Орбан сделал во время встречи с вице-президентом США Джеем Ди Венсом во вторник, 7 апреля, передает Новини.LIVE.

Орбан раскритиковал позицию ЕС

"Если бы европейцы, особенно Брюссель, не блокировали мирные усилия президента (Дональда Трампа — ред.), мир давно уже воцарился бы в Украине", — отметил во время своего выступления премьер Венгрии.

Орбан также добавил, что сейчас в Европе продолжается "борьба за душу Запада", подчеркнув особые отношения между Венгрией и Соединенными Штатами.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 апреля Вэнс прибыл в Венгрию с официальным визитом. Целью его поездки стала поддержка Орбана на выборах.

Кроме того, венгерский эксперт по вопросам России Андраш Рац не исключает, что накануне парламентских выборов в Венгрии может быть реализован сценарий масштабной провокации с участием РФ. По его словам, это может сопровождаться обвинениями в адрес Украины.

В то же время, как писали Новини.LIVE, утечка частного телефонного разговора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным показала, что венгерский премьер пытался наладить благосклонность как к Трампу, так и к Кремлю. В частности, он убеждал российскую сторону рассмотреть Будапешт как возможную площадку для переговоров между США и Россией.

Европейский союз США Виктор Орбан война в Украине
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации