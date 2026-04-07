Орбан заявил, что ЕС блокирует мирные инициативы Трампа по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал позицию европейских стран относительно войны в Украине и заявил, что она препятствует мирным инициативам США. По его мнению, война могла бы завершиться значительно раньше.

Соответствующее заявление Орбан сделал во время встречи с вице-президентом США Джеем Ди Венсом во вторник, 7 апреля, передает Новини.LIVE.

Орбан раскритиковал позицию ЕС

"Если бы европейцы, особенно Брюссель, не блокировали мирные усилия президента (Дональда Трампа — ред.), мир давно уже воцарился бы в Украине", — отметил во время своего выступления премьер Венгрии.

Орбан также добавил, что сейчас в Европе продолжается "борьба за душу Запада", подчеркнув особые отношения между Венгрией и Соединенными Штатами.

Как сообщали Новини.LIVE, 7 апреля Вэнс прибыл в Венгрию с официальным визитом. Целью его поездки стала поддержка Орбана на выборах.

Кроме того, венгерский эксперт по вопросам России Андраш Рац не исключает, что накануне парламентских выборов в Венгрии может быть реализован сценарий масштабной провокации с участием РФ. По его словам, это может сопровождаться обвинениями в адрес Украины.

В то же время, как писали Новини.LIVE, утечка частного телефонного разговора Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным показала, что венгерский премьер пытался наладить благосклонность как к Трампу, так и к Кремлю. В частности, он убеждал российскую сторону рассмотреть Будапешт как возможную площадку для переговоров между США и Россией.