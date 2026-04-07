Орбан заявив, що ЄС блокує мирні ініціативи Трампа щодо України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував позицію європейських країн щодо війни в Україні та заявив, що вона перешкоджає мирним ініціативам США. На його думку, війна могла б завершитися значно раніше.

Відповідну заяву Орбан зробив під час зустрічі з віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом у вівторок, 7 квітня, передає Новини.LIVE.

Орбан розкритикував позицію ЄС

"Якби європейці, особливо Брюссель, не блокували мирні зусилля президента (Дональда Трампа — ред.), мир давно вже запанував би в Україні", — зазначив під час свого виступу прем'єр Угорщини.

Орбан також додав, що наразі в Європі триває "боротьба за душу Заходу", підкресливши особливі відносини між Угорщиною та Сполученими Штатами.

Як повідомляли Новини.LIVE, 7 квітня Венс прибув до Угорщини з офіційним візитом. Метою його поїздки стала підтримка Орбана на виборах.

Читайте також:

Крім того, угорський експерт із питань Росії Андраш Рац не виключає, що напередодні парламентських виборів в Угорщині може бути реалізований сценарій масштабної провокації за участю РФ. За його словами, це може супроводжуватися звинуваченнями на адресу України.

Водночас, як писали Новини.LIVE, витік приватної телефонної розмови Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним показав, що угорський прем'єр намагався налагодити прихильність як до Трампа, так і до Кремля. Зокрема, він переконував російську сторону розглянути Будапешт як можливий майданчик для переговорів між США та Росією.