Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стенограма Bloomberg: як Орбан запевняв Путіна у дружбі та лояльності

Стенограма Bloomberg: як Орбан запевняв Путіна у дружбі та лояльності

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 13:52
Угорський прем'єр Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Витік телефонного приватного спілкування Віктора Орбана з російським диктатором продемонстрував, як угорський прем'єр підлещувався до Дональда Трампа, а також до Володимира Путіна. Він намагався переконати Кремль обрати Будапешт як майданчик для переговорів між США та Росією.

Про це йдеться у статті та стенограмі від Bloomberg, передає Новини.LIVE.

Орбан назвав себе другом Кремля та розсипався у компліментах Дональду Трампу

Жовтневий телефонний дзвінок між Віктором Орбаном та Володимиром Путіним, зміст якого став відомий Bloomberg, перетворився на сеанс взаємного підлабузництва та обговорення великої геополітики.

Угорський лідер фактично запропонував свою країну як сервісний майданчик для російських інтересів, запевнивши голову Кремля Володимира Путіна у готовності бути корисним у будь-якій справі.

Аби підкреслити свою відданість, Орбан вдався до дивних алегорій, переказавши Путіну популярну в Угорщині дитячу казку про мишу, яка рятує лева з пастки після того, як хижак виявив до неї милосердя. Російський правитель відреагував на це порівняння сміхом. Основною ж темою бесіди було перетворення Будапешта на локацію для переговорів між Росією та Сполученими Штатами, де Орбан мав виступити в ролі "друга обох президентів".

Згідно із записами стенограми, Путін детально описував кроки для реалізації цієї ідеї, що мали початися з консультацій Сергія Лаврова та Марко Рубіо.

Російський лідер акцентував, що Угорщина є ледь не єдиним місцем у Європі, яке підходить для такої мети, і зауважив, що Дональд Трамп поділяє цю думку.

Втім, грандіозний план саміту, що мав стати продовженням серпневої зустрічі в Анкориджі, провалився. Причиною стали безкомпромісні вимоги Москви щодо України, які США відмовилися приймати. Попри невдачу з організацією саміту, розмова була сповнена компліментів на адресу Трампа: Орбан порівняв його стиль ведення політики із "торнадо", а Путін назвав американського президента "танком", що здатний паралельно гасити кризи в різних куточках світу.

Крім обговорення Вашингтона, лідери ще занурилися у спогади за початком своєї дружби у 2009 році та побідкалися на пандемію, яка завадила регулярним особистим зустрічам.

Путін публічно висловив захоплення тим, наскільки "незалежною" є лінія Будапешта у контексті війни проти України, назвавши таку позицію зваженою. Цей діалог тривав менше 15 хвилин і завершився на неформальній ноті — обговоренням спортивних хобі. Путін вихвалявся лижними прогулянками, а Орбан під сміх співрозмовника зізнався, що намагається грати у футбол, після чого попрощався російською.

Остання задокументована розмова між ними відбулася вже в березні 2026 року, де Кремль знову підкреслив "принциповість" Угорщини.

Новини.LIVE раніше повідомляв про те, як американський президент Дональд Трамп похвалив Віктора Орбана та запевнив його у повній підтримці. Окрім того, він побажав йому успіхів на виборах, які мають відбутися цієї неділі, 12 квітня.

Деякі спецслужби попередили, що Віктор Орбан може готувати провокації на виборах і хоче звинуватити Україну. Він може висунути обвинувачення у разі провалу на виборах.

Раніше опублікували також й стенограму розмови угорського глави міністерства закордонних справ Петера Сійярто з Сергієм Лавровим. Угорський міністр всебічно висловив підтримку Росії, а також пообіцяв допомогти зняти санкції ЄС проти деяких впливових росіян. 

Примітно, що після публікації стенограми Петер Сійярто замість виправдань чи вибачень почав звинувачувати ЄС у провальній політиці та розкритикував санкції.

володимир путін Угорщина Віктор Орбан
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації