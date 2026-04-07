Стенограма Bloomberg: як Орбан запевняв Путіна у дружбі та лояльності

Угорський прем'єр Віктор Орбан.

Витік телефонного приватного спілкування Віктора Орбана з російським диктатором продемонстрував, як угорський прем'єр підлещувався до Дональда Трампа, а також до Володимира Путіна. Він намагався переконати Кремль обрати Будапешт як майданчик для переговорів між США та Росією.

Про це йдеться у статті та стенограмі від Bloomberg, передає Новини.LIVE.

Орбан назвав себе другом Кремля та розсипався у компліментах Дональду Трампу

Жовтневий телефонний дзвінок між Віктором Орбаном та Володимиром Путіним, зміст якого став відомий Bloomberg, перетворився на сеанс взаємного підлабузництва та обговорення великої геополітики.

Угорський лідер фактично запропонував свою країну як сервісний майданчик для російських інтересів, запевнивши голову Кремля Володимира Путіна у готовності бути корисним у будь-якій справі.

Аби підкреслити свою відданість, Орбан вдався до дивних алегорій, переказавши Путіну популярну в Угорщині дитячу казку про мишу, яка рятує лева з пастки після того, як хижак виявив до неї милосердя. Російський правитель відреагував на це порівняння сміхом. Основною ж темою бесіди було перетворення Будапешта на локацію для переговорів між Росією та Сполученими Штатами, де Орбан мав виступити в ролі "друга обох президентів".

Згідно із записами стенограми, Путін детально описував кроки для реалізації цієї ідеї, що мали початися з консультацій Сергія Лаврова та Марко Рубіо.

Російський лідер акцентував, що Угорщина є ледь не єдиним місцем у Європі, яке підходить для такої мети, і зауважив, що Дональд Трамп поділяє цю думку.

Втім, грандіозний план саміту, що мав стати продовженням серпневої зустрічі в Анкориджі, провалився. Причиною стали безкомпромісні вимоги Москви щодо України, які США відмовилися приймати. Попри невдачу з організацією саміту, розмова була сповнена компліментів на адресу Трампа: Орбан порівняв його стиль ведення політики із "торнадо", а Путін назвав американського президента "танком", що здатний паралельно гасити кризи в різних куточках світу.

Крім обговорення Вашингтона, лідери ще занурилися у спогади за початком своєї дружби у 2009 році та побідкалися на пандемію, яка завадила регулярним особистим зустрічам.

Путін публічно висловив захоплення тим, наскільки "незалежною" є лінія Будапешта у контексті війни проти України, назвавши таку позицію зваженою. Цей діалог тривав менше 15 хвилин і завершився на неформальній ноті — обговоренням спортивних хобі. Путін вихвалявся лижними прогулянками, а Орбан під сміх співрозмовника зізнався, що намагається грати у футбол, після чого попрощався російською.

Остання задокументована розмова між ними відбулася вже в березні 2026 року, де Кремль знову підкреслив "принциповість" Угорщини.

Новини.LIVE раніше повідомляв про те, як американський президент Дональд Трамп похвалив Віктора Орбана та запевнив його у повній підтримці. Окрім того, він побажав йому успіхів на виборах, які мають відбутися цієї неділі, 12 квітня.

Деякі спецслужби попередили, що Віктор Орбан може готувати провокації на виборах і хоче звинуватити Україну. Він може висунути обвинувачення у разі провалу на виборах.

Раніше опублікували також й стенограму розмови угорського глави міністерства закордонних справ Петера Сійярто з Сергієм Лавровим. Угорський міністр всебічно висловив підтримку Росії, а також пообіцяв допомогти зняти санкції ЄС проти деяких впливових росіян.

Примітно, що після публікації стенограми Петер Сійярто замість виправдань чи вибачень почав звинувачувати ЄС у провальній політиці та розкритикував санкції.