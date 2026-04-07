Стенограмма Bloomberg: как Орбан уверял Путина в дружбе и лояльности

Дата публикации 7 апреля 2026 13:52
Венгерский премьер Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Утечка телефонного частного общения Виктора Орбана с российским диктатором продемонстрировала, как венгерский премьер заискивал перед Дональдом Трампом, а также перед Владимиром Путиным. Он пытался убедить Кремль выбрать Будапешт как площадку для переговоров между США и Россией.

Об этом говорится в статье и стенограмме от Bloomberg, передает Новини.LIVE.

Орбан назвал себя другом Кремля и рассыпался в комплиментах Дональду Трампу

Октябрьский телефонный звонок между Виктором Орбаном и Владимиром Путиным, содержание которого стало известно Bloomberg, превратился в сеанс взаимного подхалимства и обсуждения большой геополитики.

Венгерский лидер фактически предложил свою страну как сервисную площадку для российских интересов, заверив главу Кремля Владимира Путина в готовности быть полезным в любом деле.

Чтобы подчеркнуть свою преданность, Орбан прибегнул к странным аллегориям, пересказав Путину популярную в Венгрии детскую сказку о мыши, которая спасает льва из ловушки после того, как хищник проявил к ней милосердие. Российский правитель отреагировал на это сравнение смехом. Основной же темой беседы было превращение Будапешта в локацию для переговоров между Россией и Соединенными Штатами, где Орбан должен был выступить в роли "друга обоих президентов".

Согласно записям стенограммы, Путин подробно описывал шаги для реализации этой идеи, которые должны были начаться с консультаций Сергея Лаврова и Марко Рубио.

Российский лидер акцентировал, что Венгрия является едва ли не единственным местом в Европе, которое подходит для такой цели, и отметил, что Дональд Трамп разделяет это мнение.

Впрочем, грандиозный план саммита, который должен был стать продолжением августовской встречи в Анкоридже, провалился. Причиной стали бескомпромиссные требования Москвы по Украине, которые США отказались принимать. Несмотря на неудачу с организацией саммита, разговор был полон комплиментов в адрес Трампа: Орбан сравнил его стиль ведения политики с "торнадо", а Путин назвал американского президента "танком", способным параллельно тушить кризисы в разных уголках мира.

Кроме обсуждения Вашингтона, лидеры еще погрузились в воспоминания о начале своей дружбы в 2009 году и пожаловались на пандемию, которая помешала регулярным личным встречам.

Путин публично выразил восхищение тем, насколько "независимой" является линия Будапешта в контексте войны против Украины, назвав такую позицию взвешенной. Этот диалог длился менее 15 минут и завершился на неформальной ноте — обсуждением спортивных хобби. Путин хвастался лыжными прогулками, а Орбан под смех собеседника признался, что пытается играть в футбол, после чего попрощался на русском.

Последний задокументированный разговор между ними состоялся уже в марте 2026 года, где Кремль снова подчеркнул "принципиальность" Венгрии.

Новини.LIVE ранее сообщал о том, как американский президент Дональд Трамп похвалил Виктора Орбана и заверил его в полной поддержке. Кроме того, он пожелал ему успехов на выборах, которые должны состояться в это воскресенье, 12 апреля.

Некоторые спецслужбы предупредили, что Виктор Орбан может готовить провокации на выборах и хочет обвинить Украину. Он может выдвинуть обвинения в случае провала на выборах.

Ранее опубликовали также и стенограмму разговора венгерского главы министерства иностранных дел Петера Сийярто с Сергеем Лавровым. Венгерский министр всесторонне выразил поддержку России, а также пообещал помочь снять санкции ЕС против некоторых влиятельных россиян.

Примечательно, что после публикации стенограммы Петер Сийярто вместо оправданий или извинений начал обвинять ЕС в провальной политике и раскритиковал санкции.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
